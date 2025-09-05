Nach schweren tödlichen Unfällen: Dieser Bahnübergang im Allgäu bekommt nun Schranken

Das Bild ist immer ähnlich: Ein Auto ist von einem Zug über die Gleise geschleift und stark beschädigt worden. Häufig sind die Insassen des Fahrzeugs schwer verletzt oder gar tot. Glück hatte am Montagabend ein 89-jähriger Mann im Oberallgäu. Zwischen Sulzberg und Oy-Mittelberg erwischte ein Zug sein Auto auf einem nicht beschrankten Bahnübergang. Er und auch die Gäste in der Regionalbahn blieben unverletzt. Mit den Jahren sind die Unfallzahlen rund um Bahnübergänge stark gesunken. Ein Grund dafür: Die Bahn und Kommunen bauen Bahnübergänge zurück.

87459 Pfronten

Unfall