Halb Deutschland diskutiert über den Ballermann-Hit "Layla". Wird er im Bierzelt beim Tänzelfest Kaufbeuren laufen? Und was sagt die Allgäuer Partyband "Lamas"?

14.07.2022 | Stand: 14:57 Uhr

Der Ballermann-Sommerhit "Layla" von DJ Robin und Schürze sorgt gerade für Mega-Zoff. Weil es in den Lyrics um eine "Puffmama" namens Layla geht, ist eine Sexismus-Debatte entbrannt. Textprobe: "Die schöne Layla, die geile Layla. Das Luder Layla..." Während der Song aktuell Platz eins der deutschen Single-Charts stürmte, darf er auf dem Kiliani-Volksfest in Würzburg und der Kirmes in Düsseldorf nicht laufen.

