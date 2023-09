"Auch Behinderte wollen etwas erleben": Das kritisieren Betroffene im Allgäu

Im Allgäu gibt es noch viel im Bereich Barrierefreiheit zu tun. Fehlender Wohnraum, wenig Bushaltestellen. Sogar Behindertentoiletten sind manchmal ungeeignet.

18.09.2023 | Stand: 11:27 Uhr

2023 soll Bayern barrierefrei sein - das versprach Horst Seehofer jedenfalls im Jahr 2013. Doch die Realität sieht anders aus. Egal ob im Aufzug, an der Bushaltestelle, auf der Toilette oder bei der Wohnungssuche - Barrieren lauern im Allgäu noch überall. Vieles hat sich laut Betroffenen und Experten schon gebessert. Trotzdem lösen Neubauten auch immer wieder Kopfschütteln bei ihnen aus.

Behindertentoilette sind nicht für alle geeignet

Recht unbekannt sei beispielweise das Problem mit behindertengerechten WCs. "Nicht alle Menschen mit Behinderung können die wirklich nutzen", sagt Marika Kuhn, zweite Vorsitzende des Vereins für Körperbehinderte Allgäu. Je nach Grad der Beeinträchtigung müssen die Betroffenen gewickelt werden. Dazu brauche es eine Liege, die oftmals fehle.

Auch Albrecht Hung, Mitglied des Beirats für Menschen mit Behinderung und selbst Rollstuhlfahrer, machte erst kürzlich wieder eine negative Erfahrung mit Toiletten für Menschen mit Behinderung in einer Tankstelle in Kempten. "Um auf das WC zu gehen, musste ich mit dem Rollstuhl viel rangieren", sagt er.

Dann habe er herausgefunden, dass der offizielle Zugang zu der Toilette für Menschen mit Behinderung eigentlich draußen ist. "Ich muss bei Schnee und Regen rausfahren, während die anderen drinnen auf die Toilette können." Die Tür im Innern der Tankstelle hätte man Hungs Ansicht nach auch anders platzieren können. Ein weiteres, aktuelles Problem seien E-Ladesäulen. "80 bis 90 Prozent in Kempten sind nicht barrierefrei", sagt Hung. Immer wieder stößt er in der Stadt auf Hindernisse, auch bei Neubauten.

Barrierefreie Bauweise bedeutet nicht automatisch höhere Kosten

Und dabei sollte es gerade bei modernen Gebäuden laut Kuhn selbstverständlich sein, dass barrierefrei gebaut wird. "Schon in der Ausschreibung sollte das berücksichtigt werden", sagt sie. Das ist mittlerweile auch schon oft der Fall, wie zum Beispiel beim Landkreis Ostallgäu. Dort werde Barrierefreiheit laut Landrätin Maria Rita Zinnecker bei allen Neubauten im Hoch- und Tiefbau gefordert. Dadurch komme es nicht unbedingt zu höheren Kosten. Manche barrierefreien Kriterien lassen sich laut Landratsamt kostenneutral oder mit geringen Mehrkosten umsetzen. Zudem trage barrierefreies Bauen zum Werterhalt bei, denn aufgrund des demographischen Wandels steige die Nachfrage nach solchem Wohnraum.

"Außerdem ist es im Nachhinein schwieriger, barrierefrei umzubauen", sagt Marika Kuhn. Das weiß sie aus eigener Erfahrung. Ihre Tochter wurde mit sechs Jahren schwerbehindert. Kuhn war gerade in einen Altbau gezogen, ohne Aufzug. So saß sie ein Jahr lang mit ihrer Tochter in der Wohnung fest, bis sie sich durch Spenden den Bau eines Aufzugs finanzieren konnte. „Ein großer Teil der Wohnungen im Bestand wurde zu einer Zeit gebaut, in der es noch keine rechtlich verbindlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit gab", sagt Zinnecker.

Zu wenige barrierefreie Wohnungen

Nachträglich lasse sich die Barrierefreiheit nur eingeschränkt oder gar nicht mehr realisieren. Und für solche Vorhaben eine Genehmigung zu bekommen, ist auch nicht immer leicht, wie ein Beispiel von Albrecht Hung zeigt. "Ein Vermieter wollte an seinem Haus einen Anbau machen, damit die Menschen auch mit dem Aufzug fahren können", sagt er. Erst sei dieser Vorschlag aufgrund des Ensemble-Schutzes abgelehnt worden. Albrecht Hung setzte sich für das Vorhaben ein, schließlich wurde es doch genehmigt.

Der Anteil an barrierefreien Wohnungen sei viel zu gering. Kuhn habe keine Chance gehabt, eine andere Wohnung im Erdgeschoss zu finden. Auch in Memmingen ist das Angebot an solchen Einrichtungen viel zu gering, sagt Verena Gotzes, Vositzende des Behindertenbeirats der Stadt Memmingen. Gerade neue, inklusive Wohnformen seien wichtig, bei denen Menschen mit und ohne Behinderung unter einem Dach leben. Das sei für alle Parteien von Vorteil. "Eine Mutter ist froh, wenn mal jemand auf ihr Kind aufpasst und Behinderte sind froh, wenn jemand für sie einkaufen geht."

22 von 90 Bushaltestellen sind in Memmingen barrierefrei

Auch im Punkt Mobilität herrscht laut Gotzes Verbesserungsbedarf. "Von 90 Bushaltestellen in Memmingen sind nur 22 barrierefrei", sagt sie. Viele Orte sind für Menschen mit Behinderung also nicht mit dem Bus erreichbar. Zudem brauche es Kennzeichnung der barrierefreien Bushaltestellen. "In Großstädten ist das ganz normal", sagt Gotzes, denn sonst wissen Menschen mit Behinderung nicht, welche Haltestellen für sie geeignet sind. Aber Gotzes übt nicht nur Kritik. "Wenn die Kommune etwas baut, geht sie auf den Behindertenbeirat zu", sagt sie. Zudem sei das Bewusstsein in der Öffentlichkeit relativ hoch. "Es sind ja nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch Mütter mit Kinderwagen oder ältere Menschen betroffen."

Die Bemühungen in Kempten, barrierefreier zu werden, schätzt Kuhn. "Gerade in Museen in Kempten funktioniert das sehr gut", sagt sie. Doch es gebe auch immer noch Orte, die Menschen mit Behinderung kaum besuchen können. Gerade bei Partyveranstaltungen sei es oft schwierig. "Ins Parktheater gehen ist undenkbar", sagt Kuhn. Mit einem Rollstuhl überhaupt durchzukommen sei hier schon schwer. Hinzu kämen Berührungsängste, die viele Menschen haben. "Aber auch Behinderte wollen etwas erleben."