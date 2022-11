"Ich hoffe, dass Martin mir seine Herzseite zeigt": Funkt es bei "Bauer sucht Frau" zwischen Martin und Carola?

Bauer Martin aus dem Allgäu sucht bei "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe. Aber hat er wirklich Gefühle für Carola?

08.11.2022 | Stand: 22:15 Uhr

Wird's die große Liebe - oder ein Reinfall? Biobauer Martin aus dem Oberallgäu sucht in der aktuellen Staffel "Bauer sucht Frau" nach der Einen - hat seine Auserwählte Carola in der Folge zuvor aber erst einmal ausquartiert. Wieso? Das Zimmer, das eigentlich für sie vorgesehen war, wurde versehentlich an jemand anderen vermietet. Denn der Hof ist gleichzeitig auch ein Hotel.

Für Carola kein Problem - sie genießt die Zeit im "Hochallgäu", erzählt die Stimme aus dem Off am Anfang der Folge. Hochallgäu, Oberallgäu, alles das Gleiche... Naja, nun holt Biobauer Martin seine Auserwählte erst einmal ab. Die ist aufgeregt, weiß schließlich nicht, was sie erwartet. Martin lässt sie aber nicht lange im Ungewissen: "Wir gehen auf eine Weide rauf und müssten da was herrichten." Carola trägt dazu, wie Martin gleich bemerkt, schon das passende Outfit - T-Shirt und Arbeitshose.

Martin hat Carola auf seinen Hof eingeladen. Bild: Stefan Gregorowius, RTL

Carola hilft Bauer Martin bei der Arbeit auf den Allgäuer Weiden

Zaun richten, Kühe umtreiben, dass die wieder frisches Gras haben - so lautet der Plan. "Des ham mir schon im Griff", ist sich Martin sicher. Falls nicht, steht auch schon Hilfe parat: Sein Sohn Maximilian, der irgendwann den Hof übernehmen will. Die beiden Allgäuer besprechen sich - und Carola gibt zu: "Wenn Martin und Maximilian sich besprechen, höre ich zu - aber verstehen tu' ich kaum etwas."

Dann wird gezäunt: Martin voraus, Carola hinterher, die die dünnen Stahlpfähle in den Boden steckt und immer wieder neue aus dem Auto holt. Bergauf, bergab - das ist anstrengend für die Brandenburgerin. "Das fand' ich wahnsinnig anstrengend, da bin ich echt arg an meine Grenzen gekommen", sagt die gelernte Bürokraft. "So einen Sport sollte ich öfter machen, Martin." "Ja, und das in der Höhe - da isch man richtig fit, da merksch, dass du schnaufsch", antwortet Martin. Dass Carola schnauft, einen roten Kopf hat, zeigt dem Oberallgäuer: "Was für uns normal ist, ist für sie halt doch Neuland." Fazit: Effizient war das Ganze, romantisch eher weniger.

"Carolas Herz schlägt schneller, wenn sie bei Martin ist - leider nicht, weil es so romantisch, sondern weil es so anstrengend ist", erklärt auch die Erzählerinnenstimme. Damit die Rinder herkommen, brüllt Martin einen besonderen Lockruf - was Carola schwer beeindruckt, denn eines der Tiere kommt sofort angesprungen.

Nun werden die Rinder auf die andere Weide getrieben - schnell soll es gehen, also trabt Martin los. Sehr zu Carolas Leidwesen, denn sie kommt nicht hinterher. Sie gibt aber ihr Bestes, springt sogar einmal engagiert über die Zaunlitze - "Mach den Zaun zu, dass die nicht mehr abhauen", ruft Martin.

"Ich wollte der Carola schon zeigen, dass es hier nicht nur romantisch ist", erklärt Martin sein Vorgehen. Dass das Ganze nun wirklich nicht einmal ein bisschen in die Kategorie "romantisches Beisammensein" fällt, dafür hat er definitiv gesorgt.

"Für die nächsten Tage hoffe ich, dass Martin mir seine Herzseite zeigt - dass ich spüre, er interessiert sich für mich als Frau", so Carolas Fazit zum Tag.

Funkt es bei "Bauer sucht Frau" zwischen Martin aus dem Allgäu und Carola?

Aber: Es gibt eine Belohnung, weil "Carola so gut mitgearbeitet hat und sich für nichts zu gut war" (Zitat Martin), geht es auf einen Ausflug. Die beiden fahren mit dem Sessellift und wollen den Ausblick über das Allgäu genießen. "Sessellift kenne ich aus dem Skiurlaub", sagt Carola. "Wird bestimmt kribbeln, aber ich habe ja Martin neben mir, dann kralle ich mich an den."

Bezüglich der Sitzverteilung im Sessellift bräuchten die beiden noch etwas Nachhilfe, denn selbiger hat etwas Schlagseite, aber damit kann Carola sich nun wirklich nicht beschäftigen: "Ich bin einfach verliebt in die Landschaft, das Allgäu so wunderschön, es gibt nichts Schöneres." Allgäuerinnen und Allgäuer wussten das schon immer.

Carola (54, Kundenservice-Mitarbeiterin) und Bio-/Heumilchbauer Martin (56) aus dem Allgäu genießen die Aussicht. Bild: RTL

Um den schönen Moment festzuhalten, schlägt Martin vor, ein Selfie zu machen und das kommt bei Carola gut an. "Fand ich total süß. Jetzt zeigt Martin so eine Seite an sich, die ich nicht erwartet habe." Der Landwirt hingegen ist sehr zufrieden, dass seine Überraschung so gelungen ist. Das Strahlen in Carolas Gesicht sage wohl alles.

Dann wird es noch einmal schweißtreibend: Die beiden wandern zu einer einsam gelegenen Bank und Carola stellt fest: "Bin nichts mehr gewohnt, komme aus dem Flachland." Der Ausblick am Brotzeitbänkle raubt Carola dann erst recht den Atem. Und Martin? "Ich bin froh, dass ich eine Frau sprachlos machen konnte", sagt der Landwirt stolz.

Bier, Käse, Brot, Sonnenuntergang - die Bedingungen sind perfekt. Doch wird das auch etwas mit den Gefühlen? "Es ist total schön, mit Martin die Freizeit zu genießen, weil Martin dann auch loslässt", stellt Carola fest. Trotzdem sei er ihrer Meinung nach eher kopf- und weniger gefühlsgesteuert. Martin hingegen ist sich sicher, dass seine "schönen Wörter" bei ihr angekommen sind. Carola bezeichnet ihn zwar kurz als ihren "Helden", spürt aber nicht, dass da ein "warmes Gefühl" von seiner Seite ist.

Reicht es also für die beiden oder nicht? Aufschluss wird erst der kommende Montag bringen - denn dann schickt ein Bauer seine Hofdame nachhause, andere wagen den nächsten Schritt, verrät Inka Bause.

