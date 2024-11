Wintertourismus in 2050: Sieben Szenarien, wie die Zukunft aussehen könnte

Die bayerischen Wintertourismus-Gebiete müssen sich auf zunehmende Unwägbarkeiten einstellen. Weil sich das Klima verändert, ist die Schneesicherheit in vielen Regionen nicht mehr so zuverlässig gegeben, hieß es bei einem Vortrag des Bayerischen Zentrums für Tourismus (BZT), das an der Hochschule Kempten angegliedert ist.

Die Folgen sind bekannt: Schnee nur in den Höhenlagen, grüne Täler, trockene statt weiße Winterlandschaften. Doch wie wird sich der Wintertourismus im Jahr 2050 darauf eingestellt und verändert haben? Das BZT hat ein Unternehmen damit beauftragt, Szenarien für die Zukunft des Wintertourismus in Bayern zu erarbeiten.

Sieben Varianten, die eine Empfehlung sein sollen

Herausgekommen sind sieben Varianten. Professor Alfred Bauer, Leiter des BZT, hat diese nun in der Reihe „BZT aktuell“ vorgestellt. Wie die Zukunft aussehen könnte, hängt demnach von verschiedenen Einflussfaktoren ab. Etwa von gesellschaftlichen Werten, der technologischen Entwicklung oder schlicht der Nachfrage. Insgesamt wurden 84 Einflussfaktoren gefunden, die in die Szenarien einflossen, erklärte Bauer.

Und so entstand beispielsweise Szenario Nummer 1: „Eingefroren zwischen Gestern und Heute.“ Hier wird eine Welt beschrieben, die in ihren Mustern verharrt und auf altbewährte Erfolgsrezepte setzt. Auf eine unsichere Schneelage wird nicht reagiert. Die Folge sind Gäste, die sich andere Winterorte mit besserer Schneelage suchen - weil auch sie an ihren gewohnten Winterträumen festhalten.

Das ist das Bayerische Zentrum für Tourismus (BZT) Das Bayerische Zentrum für Tourismus (BZT) ist ein An-Institut der Hochschule Kempten mit Sitz in Kempten. Es versteht sich als ein unabhängiger wissenschaftlicher Thinktank. Das BZT will Impulse für eine zukunftsfähige wirtschaftliche, räumliche, gesellschaftliche und politische Entwicklung des Tourismus in Bayern geben, heißt es auf der Homepage. Seine Forschungsergebnisse stellt das BZT regelmäßig in Veranstaltungen vor.

Davon am weitesten entfernt ist das entwickelte Szenario Nummer 6: „Der neue Winter.“ Der Fokus liegt hier auf Ganzjahrestourismus und einer innovativen Branche. Bei Szenario Nummer 1 wird der Fokus dagegen auf den Wintertourismus und eine traditionelle, wenig innovative Branche gelegt.

„Der neue Winter“ beschreibt eine Welt, in der alle Akteure der Meinung sind, dass Klimaschutz unverzichtbar ist. Der Tourismus bietet ein Ganzjahresangebot, das auch von den Gästen gewollt und angenommen wird. Der Einsatz von Technologie ist möglich, steht aber nicht im Mittelpunkt. Es geht allen Akteuren um eine gesunde Umwelt.

BZT-Leiter: „Ein Ideal-Szenario gibt es nicht“

Der Professor stellte während seines Vortrags klar: „Ein Ideal-Szenario gibt es nicht.“ Jede Region, jeder Ort und jeder einzelne Betrieb müsse sich damit auseinandersetzen, was für sie umsetzbar ist. Was alles möglich ist, möchten die Wissenschaftler durch ihre Arbeit darstellen. Ziel sei es, mit den Ergebnissen Entscheidern aus Politik und Wirtschaft auf regionaler Ebene zu helfen, sich zukunftsfähig auszurichten.

Szenario Nummer 2: „Kommerzialisierte Winterwelt“ - der Temperaturanstieg ist ein Störfaktor, der Wintertourismus wird weiter kommerzialisiert und Technologie erzeugt Winterlandschaften.

Szenario Nummer 3: „Schneegebundener Wintertourismus adé“ - der Wintertourismus verliert an Beliebtheit, Reisende zieht es auch im Winter in Warmwasserregionen, die Tourismusbranche muss sparen.

Szenario Nummer 4: „Ganzjährige Eventisierung“ - der Individualisierungs-Trend setzt sich vor, die Menschen wollen möglichst viel erleben, Schnee-Erlebnisse spielen weniger eine Rolle.

Szenario Nummer 5: „Klimaneutrale Schnee-Erlebnisse“ - nachhaltige Klimapolitik steht hoch im Kurs, Hightech sorgt dennoch für Schnee-Erlebnisse.

Ob die Ergebnisse auch an die Politik herangetragen werden, lautete eine Frage eines Zuhörers? Darum bemühe sich das BZT, sagte Bauer. Das Zentrum selbst könne keine Maßnahmen umsetzen, um bestimmte Szenarien zu erreichen. Handeln müssten die Regionen und Kommunen selbst.

Alle sieben Szenarien und Infos darüber, was für Konsequenzen sie für die einzelnen Akteure darstellen, stellt das BZT auf seiner Homepage zu Verfügung.