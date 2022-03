Bei der Bahn im Allgäu haben nicht nur die Züge Verspätung

Die Bahn gilt als Rückgrat einer klimafreundlichen Mobilität. Doch bei ihr dauert vieles länger, manche Projekte werden erst nach Jahrzehnten realisiert. Warum?

27.03.2022 | Stand: 18:09 Uhr

Fast scheint es, als wäre man Teil einer Modelleisenbahn. Ein grauer, unscheinbarer Bahnsteig, an dessen Ende ein rot-weißes Signal in den blauen Himmel ragt. Was nach Eisenbahnromantik klingt, gefällt dem Allgäuer Bahnexperten Roman Ohmayer gar nicht: „Das ist die Technik aus den 1950er-Jahren, die auf der Illertalbahn Alltag ist.“ Interessiert blickt er durch das Fenster des kleinen Stellwerks in Dietmannsried – auf Apparaturen, die in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts modern waren.