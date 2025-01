Diese Vornamen wurden im Allgäu 2024 am häufigsten vergeben

Werdende Eltern sehen sich einigen Herausforderungen ausgesetzt. Eine Große ist es für viele oft schon, den perfekten Vornamen für den anrückenden Nachwuchs zu finden. Nicht zu gewöhnlich, aber auch mit schönem Klang. Nicht zu lang und so, dass die Schreibweise nicht jedes Mal erklärt werden muss.

Manche Namen werden dabei öfter gewählt als andere. Es gibt auch regionale Unterschiede. Deutschlandweit waren 2024 Noah und Emilia die beliebtesten Namen - zum dritten Mal in Folge. Im Allgäu gibt es aber Abweichungen.

Die beliebtesten Vornamen Deutschlands 2024

Bei den Mädchen wählten Eltern im vergangenen Jahr laut des bundesweiten Rankings von Namen-Experte Knud Bielefeld am häufigsten den Namen Emilia. Sophia, Emma, Hannah und Mia folgen auf den Plätzen zwei bis fünf. Hier gibt es kaum Veränderungen zum Jahr 2023. Einzig Sophia tauschte mit Emma die Ränge.

Bei den Namen für Jungen stellt sich das ganz ähnlich dar. Noah war auch schon im vergangenen Jahr der Kassenschlager. 2024 folgen Matteo, Elias, Luca und Leon auf den Plätzen zwei bis fünf. Im Vergleich zu 2023 ist damit einzig der Name Paul aus den Top-Fünf gerutscht. Neu dabei ist Luca.

Das sind die beliebtesten Vornamen 2024 in Bayern

Der Blick auf die beliebtesten Vornamen in Bayern zeigt, dass es kleine regionale Abweichungen gibt. Im Freistaat wählten Eltern teilweise andere Namen. Unter den Top-Fünf der Jungennamen tauchen hier Felix, Lukas und Maximilian auf. Bei den Mädchennamen gibt es hingegen keine Überraschungen.

„Irgendwie scheinen sich doch sehr viele Eltern daran zu orientieren, welche Namen in Mode sind und möchten ihrem Kind einen Namen geben, der etabliert ist, der unauffällig ist“, sagte Knud Bielefeld der Deutschen Presse-Agentur.

Die beliebtesten Vornamen in Kempten 2024

Kempten: In Kempten gab es im Jahr 2024 insgesamt 1879 Geburten. Bei den Mädchen wählten die Eltern mit Emma und Emilia zwei Namen am häufigsten, die sich auch deutschlandweit unter den Top-Fünf wiederfinden. Auf den Rängen drei bis fünf tauchen jedoch mit Leonie, Antonia und Laura drei Namen auf, die davon abweichen. Auch im Vergleich zum Vorjahr: 2023 wählten Eltern in Kempten noch Namen wie Ida, Amelie, Mia oder Ella am häufigsten.

Bei den Jungen hat sich in Kempten weniger getan, einzig die Positionen in den Top-Fünf haben sich verändert. Jakob ist 2024 die erste Wahl gewesen, im Vorjahr rangierte der Name noch auf Platz vier. Felix, Elias und Noah waren 2023 die Ränge eins bis drei. David ist 2024 neu in den Top-Fünf, Leo ist dafür gewichen.

Rang Mädchen Jungen 1. Emma Jakob 2. Emilia Felix 3. Leonie David 4. Antonia Elias 5. Laura Noah

Diese Vornamen waren 2024 in Memmingen am beliebtesten

Memmingen: Bei den Mädchen wählten Eltern in Memmingen wie schon 2023 am häufigsten den deutschlandweiten Lieblingsnamen: Emilia. Mit Sophia und Emma hielten sich zwei weitere Namen aus dem Vorjahr in den Top-Fünf. Neu dabei sind Lea und Marie. Mia und Leni sind dafür nicht mehr unter den ersten fünf.

Die Jungen führt 2024 der Name Luca an, im Vorjahr war er in Memmingen noch auf Position fünf. Noah rutschte von Rang eins auf fünf, Jonas, Ben und Leon wichen im vergangenen Jahr für Samuel, Jakob und Luis.

Rang Mädchen Jungen 1. Emilia Luca 2. Lea Samuel 3. Sophia Jakob 4. Marie Luis 5. Emma Noah

In Kaufbeuren waren diese Vornamen im Jahr 2024 am beliebtesten

Kaufbeuren: Insgesamt 854 Babys kamen 2024 in Kaufbeuren zur Welt. Bei den Mädchen griffen die Eltern dabei am häufigsten zum Namen Amelie. Es folgen Lea, Marie, Luna und Maja. Besonders letztere drei sind im Vergleich zum deutschlandweiten Ranking in Kaufbeuren deutlich beliebter. Auch besonders: Der deutschlandweite Spitzenreiter Emilia liegt in Kaufbeuren nur auf Rang elf. Im Jahr 2023 lauteten die Top-Fünf aus Kaufbeuren noch: Emilia, Emma, Johanna, Lina und Sophia.

Bei den Jungen gibt es weniger Überraschungen in Kaufbeuren. Elias, Leon und Emil liegen deutschlandweit unter den Top-Zehn. Auch Felix ist mit Rang elf in ganz Deutschland beliebt. Einzig Lukas fällt etwas aus dem Raster: bundesweit liegt er nur auf Platz 18. Felix ist der einzige Name, der sich in Kaufbeuren aus 2023 in den Top-Fünf halten konnte. Jonas, Maximilian, Ben und Jakob flogen aus den Top-Platzierungen.

Rang Mädchen Jungen 1. Amelie Elias 2. Lea Felix 3. Marie Leon 4. Luna Emil 5. Maja Lukas

Das waren die beliebtesten Vornamen 2024 in anderen Allgäuer Städten

Mindelheim: 543 Geburten verzeichnete das Standesamt Mindelheim im vergangenen Jahr. Mit Lena rangierte dort unter den Mädchennamen eine kleine Überraschung auf Platz eins. Deutschlandweit ist der Name nur auf Rang 31. Auch mit Maria auf Rang vier sticht Mindelheim heraus, liegt der Name bundesweit nur auf dem abgeschlagenen 53. Platz.

Auch bei den Jungen überraschten die Eltern in Mindelheim: Anton war hier 2024 am beliebtesten. Deutschlandweit ist der Name erst auf Rang 20 zu finden. Die Namen Toni und Valentin sind im Ranking für ganz Deutschland erst auf den Plätzen 38 und 39 zu finden.

Rang Mädchen Jungen 1. Lena Anton 2. Sophia Luis 3. Amelie Paul 4. Maria Toni 5. Anna Valentin

Füssen: Auch in Füssen kamen 2024 über 500 Kinder zur Welt. Bei den Mädchen wählten die Eltern hier den Namen Amelie am häufigsten. Deutschlandweit taucht der Name erst auf Platz 24 auf. Emma, Leonie und Luisa sind keine großen Überraschungen. Magdalena auf Platz fünf hingegen schon. Der Name rangiert im bundesweiten Vergleich nur auf Platz 114.

Bekamen Eltern in Füssen einen Jungen, gaben sie ihm am häufigsten den auch in ganz Deutschland beliebtesten Namen Noah. Die erste große Überraschung ist der drittplatzierte Leopold. Im deutschlandweiten Ranking liegt der Name auf Rang 116. Auch Kilian - in Füssen auf Platz vier - ist deutschlandweit mit Platz 65 weit abgeschlagen. Mehr über die beliebtesten Vornamen und weitere Daten zur Bevölkerungsentwicklung in Füssen lesen Sie hier.

Rang Mädchen Jungen 1. Amelie Noah 2. Emma Emil 3. Leonie Leopold 4. Luisa Kilian 5. Magdalena Leo