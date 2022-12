Benzinbettler im Allgäu: Das sind die Tricks der Betrüger

Benzinbettler haben es im Allgäu immer häufiger auf gutgläubige Autofahrer abgesehen. So funktioniert ihre Masche - und so schützen Sie sich.

Dass Gefahrenauf der Straße drohen, ist jedem bekannt. Doch manchmal lauern sie auch auch neben der Fahrbahn – nämlich im Straßengraben oder an an einer Parkbucht. Genau dort versuchen so genannte „Benzinbettler“ gutgläubige Autofahrerinnen und Autofahrer abzuzocken. Zuletzt geschehen auf der Bundesstraße 16 zwischen zwischen Roßhaupten und Steinbach (Landkreis Ostallgäu). Dort täuschte ein Autofahrer eine Panne vor.

Ihm gelang es, eine junge Familie anzuhalten, die ihm Hilfe anbot. Prompt erzählte er wortreich sein Schicksal: Das Bargeld sei ihm ausgegangen, die Kreditkarte funktioniere plötzlich nicht mehr – und jetzt sei ihm auch noch der Sprit ausgegangen. Er benötige dringend etwas Geld für Kraftstoff. Als die junge Familie bemerkte, dass sich auch noch ein Kleinkind im Wagen befand, griff sie zur Brieftasche und gab dem Mann 20 Euro. Doch dann beobachtete sie bei der Weiterfahrt im Rückspiegel, dass der Mann weitere Fahrzeuge anhielt – und rief die Polizei.

Benzinbettler im Allgäu Polizei rät zu gesunder Skepsis

Fälle wie diese beschäftigen die Beamten im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mehrmals pro Monat. „Die Betrugsmasche ist nicht neu, lebt derzeit aber wieder auf“, sagt Sprecher Holger Stabik. Die Täter seien organisiert, würden teils im gesamten Bundesgebiet ihre „Show“ abziehen. „Deshalb ist für uns jede Meldung wichtig. So können wir einzelne Kennzeichen überprüfen und festellen, ob die Halter schon mehrmals in ähnlichem Zusammen hang auffielen“, sagt Stabik.

Zu welchen perfiden Tricks die Täter greifen, zeigt auch ein Fall, der sich im Oktober auf der B 12 bei Argenbühl im baden-württembergischen Teil des Allgäus abspielte. Dort täuschte ein Autofahrer eine Notlage vor und erschlich sich das Vertrauen einer 35-Jährigen, die ihm helfen wollte. Als Garantie für Bargeld bot er ihr angeblich hochwertigen Schmuck an. Die Frau gab ihm 200 Euro, merkte später jedoch, dass der Schmuck völlig wertlos war. Doch zu diesem Zeitpunkt war der Betrüger bereits über alle Berge. Nicht nur auf Bundesstraßen oder Autobahn-Parkplätzen gibt es das Phänomen. Das beweist ein Fall im Ostallgäuer Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau. Dort hatten Benzinbettler mitten in der Weilheimer Innenstadt versucht, Passanten um Geld zu betrügen.

Fremdes Auto liegt im Straßengraben: Soll ich helfen oder lieber nicht? Das sagt die Polizei

Doch welche Konsequenzen sollten Autofahrerinnen und Autofahrer angesichts derartiger Vorfälle ziehen? Sollten sie – aus reinem Selbstschutz – gar keine Hilfe mehr anbieten? Das hält Stabik für übertrieben: „Zivilcourage ist wichtig und richtig.“ Schließlich könne es sich tatsächlich um eine Notlage handeln, wenn ein Autofahrer versucht, andere anzuhalten. „Wir raten aber zu einer gesunden Skepsis“, sagt Stabik. „Wie plausibel ist die Geschichte, die einem da gerade erzählt wird?“

Statt Geld auszuhändigen könnte man beispielsweise die Autofahrerin oder den Autofahrer mit Panne fragen, ob man einen Abschleppdienst oder die Polizei rufen soll. Die Reaktionen könnten Bände sprechen. „Man kann auch gut hörbar einen Bekannten anrufen, und diesem zum Selbstschutz die eigenen Koordinaten durchgeben, bevor man irgendetwas unternimmt.“ Wer sich als Helfer bedrängt fühlt oder wem als Pfand für Bargeld angeblich wertvoller Schmuck, Mäntel oder ähnliches angeboten wird, sollte immer die Polizei einschalten. „Dann ist der Tatbestand des Betruges erfüllt“, sagt Stabik.

Jemand im Notfall um Benzin oder eine kleine Menge Bargeld zu bitten, sei dagegen nicht strafbar. Wer in einem solchen Fall unbürokratisch helfen will, empfiehlt Stabik nicht mehr als zehn Euro einzusetzen.

