So gut läuft der Sommer auf den Allgäuer Berghütten

Nach Einbußen wegen der Corona-Pandemie herrscht auf den Allgäuer Berghütten wieder reger Betrieb. Die beliebte Tannheimer Hütte bleibt aber weiter leer.

28.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nach zwei Bergsommern mit massiven Einschränkungen und Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie herrscht auf den Hütten im Allgäu wieder fröhliche Stimmung. „Es läuft fast wieder wie in der Vor-Coronazeit. Das Wetter spielt zum Glück auch mit“, sagt Michael Turobin-Ort, Geschäftsführer der Alpenvereinssektion (DAV) Allgäu-Kempten mit 22.000 Mitgliedern. Sie betreibt die Kemptener Hütte sowie die Rappenseehütte, die größte aller 327 Schutzhütten des Deutschen Alpenvereins.

Auf beiden Hütten habe Corona Veränderungen bewirkt, erzählt Turobin-Ort. „Zu Saisonbeginn waren Wanderer auch heuer teils verhalten, was das Übernachten betrifft. Wir haben die Belegungen etwas reduziert, damit jeder mehr Platz hat und die Hüttenwirte obendrein mehr Zeit haben, um sich um den Gast zu kümmern“, erklärt Turobin-Ort.

Mindelheimer Hütte: Mehr Übernachtungen als in den beiden Corona-Jahren zusammen

Erleichterung herrscht auch auf der Mindelheimer Hütte. „Wir steuern in diesem Jahr etwa 8.000 bis 9.000 Übernachtungen an. So viele hatten wir in den beiden Corona-Jahren zusammen gerechnet nicht“, sagt Gerhard Groos, Vorsitzender der Sektion Mindelheim. Vor allem an den Wochenenden sollten Wanderinnen und Wanderer vorzeitig reservieren, um sich einen Schlafplatz zu sichern.

Eine gewisse Zurückhaltung sei indes bei der Tagesausflügler zu merken, so Groos. Angesichts von steigenden Lebenshaltungskosten, Inflation und der Ungewissheit durch den Ukraine-Krieg sitze auch am Berg der Geldbeutel nicht mehr so locker. Doch unterm Strich sei man zufrieden. Das ist auch Melanie Kerpf von der Füssener Hütte. „Es läuft zum Glück besser als in den beiden Corona-Jahren mit den ganzen Einschränkungen“, sagt sie. Die Lust aufs Wandern in den Alpen sei ungebrochen, obwohl in diesem Sommer auch wieder Fernreisen möglich sind.

Bilderstrecke

Saisonstart auf der Füssener Hütte

1 von 7 2 von 7 3 von 7 4 von 7 5 von 7 6 von 7 7 von 7 Mitten in den Tannheimer Bergen und umgeben von Gipfeln wie Rote Flüh, Gimpel und Große Schlicke zieht die Füssener Hütte in Tirol Wanderer an. Auf der Hütte werden den Besuchern vor allem bodenständige Speisen geboten. Einblicke in den Saisonstart auf der Füssener Hütte im Juni 2021. Bild: Benedikt Siegert Mitten in den Tannheimer Bergen und umgeben von Gipfeln wie Rote Flüh, Gimpel und Große Schlicke zieht die Füssener Hütte in Tirol Wanderer an. Auf der Hütte werden den Besuchern vor allem bodenständige Speisen geboten. Einblicke in den Saisonstart auf der Füssener Hütte im Juni 2021. Bild: Benedikt Siegert 1 von 7 Saisonstart auf der Füssener Hütte Melanie Kerpf und Matthias Nack starten mit ihrer Hütte in die Saison. Allgäu, Berge, Hütten, Bewirtschaftung, Kaiserschmarrn, Reintal, Füssener Hütte, Außengastronomie, Österreich, Feature, Biergarten. Bild: Benedikt Siegert Saisonstart auf der Füssener Hütte Melanie Kerpf und Matthias Nack starten mit ihrer Hütte in die Saison. Allgäu, Berge, Hütten, Bewirtschaftung, Kaiserschmarrn, Reintal, Füssener Hütte, Außengastronomie, Österreich, Feature, Biergarten. Bild: Benedikt Siegert

Wenn nun auch in Bayern (1. August) und Baden-Württemberg (28. Juli) die Sommerferien beginnen, dürfte der Andrang auf vielen Hütten und Routen in den Allgäuer Bergen weiter zu nehmen. Beide Bundesländer stellen zusammen mit Nordrhein-Westfalen traditionell die meisten Urlauber unter den Allgäu-Touristen, wie die Allgäu GmbH mitteilt.

Lesen Sie auch

Für den Klimaschutz: Mit dem Bus des Alpenvereins in die Berge Angebot in der Region rund um Buchloe

(Lesen Sie auch: Auf dem Waltenbergerhaus kommt das Bier mit dem Hubschrauber)

Tannheimer Hütte: Neubau der Alpe verzögert sich

Auf eine beliebte Übernachtungsmöglichkeit müssen Wanderer und Kletterer aus nah und fern freilich nach wie vor verzichten. Die Tannheimer Hütte in den Tannheimer Bergen wurde 2018 von den österreichischen Behörden geschlossen, weil diese diverse Auflagen nicht erfüllt sahen. Die Mitgliederversammlung der DAV-Sektion Allgäu-Kempten hatte 2020 den Abriss der alten Hütte und einen Ersatzbau an gleicher Stelle beschlossen. Doch die Arbeiten verzögern sich, erklärt Turobin-Ort. „Wir hoffen seit April auf eine Abriss- und Baugenehmigung. Aber es gibt immer wieder neuen Abstimmungsbedarf mit den Behörden.“

Er hofft darauf, dass im Lauf der nächsten Monate mit den Arbeiten begonnen werden kann und die Hütte zum Beginn der Saison 2023 eingeweiht werden kann. Wegen der allgemeinen Preissteigerungen werde die Hütte teuer als ursprünglich geplant. Die Kosten für das gesamte Projekt beziffert Turobin-Ort mit 1,7 Millionen Euro.

Auch der Alpsommer im Allgäu ist in vollem Gange: "Es ist genug Gras da"

Voll im Gange ist neben der Wander- auch die Alpsaison. 28.000 Jungrinder, 2.500 Kühe, 400 Schafe, 280 Pferde und 200 Ziegen verbringen nach Angaben des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu (AVA) den Sommer auf einer der über 700 Alpen im Allgäu. 42 davon sind so genannte Sennalpen, auf denen Allgäuer Sennalpkäse hergestellt wird. Dieser Käse ist ein von der EU geschütztes Produkt. Es darf nur nach traditionell-handwerklicher Art und mit Milch der Rasse Braunvieh gefertigt werden. Neu im Kreis der Sennalpen ist seit dem Vorjahr die Peters Alp in Oberstdorf.

(Lesen Sie auch: Schumpen, Gmeinds-Molla, Kranzrind: 15 Kuh-Begriffe, die jeder Allgäuer kennen sollte)

Bislang sei die „Sommerfrische“ aller Tiere erfolgreich verlaufen, sagt AVA-Vorsitzender Franz Hage. „Es ist genug Gras da und es hat bislang zum Glück immer rechtzeitig geregnet.“ Nach tagelanger Hitze und Trockenheit seien speziell die Niederschläge in der Nacht zum Dienstag „sehr wichtig“ gewesen. Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage von teils über 30 Grad in vielen Allgäuer Städten und Gemeinden hätten sich am Berg kaum ausgewirkt. „Vor allem in den Hochlagen war es kühler und es wehte ein angenehmer Wind“, sagt Hage.

Lesen Sie auch: Viehscheid 2022: Viele Termine sind fix - Veranstalter hoffen, dass Corona nicht erneut zu Absagen führt