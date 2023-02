"Wir brauchen keine Helden" - Wie die Bergwacht im Allgäu nach Nachwuchs sucht

Sicher auch in Zukunft: Um Menschen im alpinen Gelände zu helfen, bildet die Bergwacht aus. Unsere Autorin ist beim Schnuppertag in Oberstaufen dabei gewesen.

21.02.2023 | Stand: 15:39 Uhr

Regen statt Schnee, Nebel statt Sonne: Die Bedingungen an diesem Sonntagmorgen könnten besser sein, was auch immer man in Oberstaufen vorhat. Doch um halb neun laufen fast alle Lifte und die ersten Skifahrer parken an der Talstation Steibis. In der Einsatzzentrale der Bereitschaft Oberstaufen sitzen fünf junge Menschen. Sie wollen ehrenamtliche Bergretter werden und sind zum diesjährigen Schnuppertag nach Steibis gekommen.

Ausbildung bis zum aktiven Bergwachtler dauert vier bis fünf Jahre

Das Ziel für diesen Schnuppertag: Bergwacht und Bewerber sollen sich kennenlernen. "Schnupperer" sagen sie hier zu den Interessierten, die zur Bergwacht wollen. Sollte es für beide Seiten passen, lernen Anwärterinnen und Anwärter vier bis fünf Jahre. Dann erst dürfen sie sich aktive Einsatzkraft nennen.

Theoretisch wäre die Ausbildung in zwei Jahren zu bewältigen. Das empfiehlt Jacob Fehr (28) allerdings nicht: "Was ist heut' schon ein Jahr! Wir wollen, dass Ihr die Prüfungen schafft. Darauf bereitet Ihr Euch in Ruhe vor."

Jacob Fehr zeigt den "Schnupperern" die Ausrüstung der Bergwacht Oberstaufen. Bild: Johanna Mehner

Voraussetzung: Zeit in die Ausbildung bei der Bergwacht Bayern investieren

Zwei Männer, zwei Jungen und ein Mädchen führen Fehr und Lucas Nägele (30) durch den Schnuppertag. Beide sind bei der Bergwacht seit sie 16 Jahre alt sind und waren schon bei Einsätzen wie der dramatischen Rettung an den Buchenegger Wasserfällen in 2016 dabei.

Die Teilnehmer des Schnuppertages wirft das nicht aus der Bahn: Sie wollen Bergretter werden. In und um Oberstaufen wohnen fast alle von ihnen - das ist Voraussetzung für neue Anwärter, damit sie schnell im Einsatzgebiet sein können.

Von der Diensthütte Steibis aus kann die Bergwacht schenll zu ihren Einsätzen fahren. Bild: Johanna Mehner

In der Vorstellungsrunde dominieren die Einheimischen. Fast alle "Schnupperer" stammen aus der Region. Einzig Christoph Misoph (34( ist gebürtiger Mittelfranke. Der ausgebildete Rettungssanitäter arbeitet als Zerspanungsmechaniker und will künftig sein medizinisches Wissen wieder anwenden. Neben Misoph sitzt Maximilian Mayr. Der 19-Jährige fängt in zwei Wochen seine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker an.

Ob sich die Ausbildung im Betrieb mit der bei der Bergwacht koordinieren lasse, möchte er wissen. Fehr, zuständig für die Anwärter-Ausbildung, beruhigt: "Es gibt einen Ausbildungs- und Einsatzplan. Zeitmanagement ist einfach wichtig." Auch sein Kollege Nägele habe während der Ausbildung bei der Bergwacht angefangen.

Noch keine 16 Jahre alt - aber am liebsten noch in diesem Jahr zu Bergwacht

Bei drei "Schnupperern" ist es ein Thema: das Alter. Offiziell müssen Anwärterinnen und Anwärter 16 Jahre alt sein. Die beiden Jungen und das Mädchen sind 14 und 15 Jahre alt. Wenn am Ende des Tages alles passt, bleibt die Bergwacht Oberstaufen mit den zwei 14-Jährigen in Kontakt, so Nägele. Der 15-jährige Teilnehmer könne bereits mit seinem 16. Geburtstag im Herbst anfangen.

„Wir brauchen nicht den perfekten Bergwächtler, der schon alles kann“

In der Einsatzzentrale hat Fehr sich der kleinen Gruppe gegenüber gesetzt. Am Anfang steht eine Theorieeinheit. Er startet eine Präsentation und betont: "Wir brauchen keine Helden und nicht den perfekten Bergwächtler, der schon alles kann. Das bringen wir euch bei." Trotzdem - die Voraussetzungen lesen sich ambitioniert. Aber wer nicht "überdurchschnittlich gut Ski fahren" könne, werde auch keinen Schlitten mit 150 Kilogramm Gewicht sicher ins Tal bringen. Das ist aber nötig, denn die Hauptsaison für die Staufener Bergwacht ist der Winter. (Lesen Sie hier: Familie, Freund, Karriere - Das ist die Allgäuer Skispringerin Katharina Althaus.)

Die Arbeit bei der Bergwacht funktioniert nur im Team. Anwärter-Ausbilder Jacob Fehr erklärt die Aufgaben der Bereitschaft. Bild: Johanna Mehner

Nachdem theoretisch klar ist, welche Aufgaben die Bergwacht hat und wie der Ausbildungsweg ausschaut, geht es ins Gelände. Unterricht im Skifahren wird es für die Anwärter nicht geben. Das sei tatsächlich der Knackpunkt, erzählt Fehr. Weil es unerlässlich sei, dass jede und jeder sicher auf dem Ski stehe, legen Fehr und Nägele die Kandidaten ein besonderes Augenmerk darauf.

Erste Bewährungsprobe im Gelände

Danach geht es mit der Gondel hoch bis zur Bergstation Imbergbahn und weiter mit dem Sessellift. Auf der Abfahrt ins Tal wartet eine weitere Übung auf die Gruppe: Niklas, selbst Anwärter bei der Bergwacht, mimt einen Gestürzten - erste Diagnose: schwere Verletzung am Bein. Solche Stürze kämen häufig vor, sagt Severin Aicheling (28). Er ist seit 2012 bei der Bergwacht und betreut heute den Schnuppertag mit.

Die Jugendlichen und die zwei Männer dürfen erst einmal zuschauen, wie die Bergwacht vorgeht. Aicheling erläutert die einzelnen Schritte: Rettungsstelle markieren, viel mit dem Verletzten sprechen und Vertrauen aufbauen, den Körper abtasten und Schmerzen lokalisieren, eine Beinschiene anlegen und in den Schlitten hieven. Danach legen die fünf Neulinge selbst Hand an und "versorgen" eine Verletzte.

"Am meisten passiert zwischen halb eins und ein Uhr am Mittag", sagt Aicheling. Mittlerweile ist es halb zwölf und der praktische Teil des Tages bewältigt. Auf der Diensthütte setzen sich Bergwächtler und Bewerber zum Abschluss zusammen.

Severin Aicheling ist seit 2012 bei der Bereitschaft Oberstaufen und führt mit durch den Schnuppertag. Bild: Johanna Mehner

Wie war der Vormittag für die Interessierten? Alle sind sich einig: Sie wollen unbedingt bei der Bergwacht mitmachen. Am liebsten "sofort". Oder wenigstens gleich nach dem Geburtstag im Sommer.

Gutes Gefühl bei diesem Nachwuchs

Und was sagt die Bergwacht? Auch hier ist der Tenor positiv. Bei diesem Nachwuchs hätten alle ein gutes Gefühl. Eine individuelle Rückmeldung, wie jede und jeder auf dem "Brettl" steht, gibt es später per E-Mail. Fehr lässt durchblicken, dass es bei allen gut aussehe. Und so könnte es für einige der Interessierten schon im Herbst zum Klettertest gehen.

5 Dinge, die Sie über die Bergwacht Oberstaufen wissen sollten

Die Bergwacht Oberstaufen ist eine von 113 Bereitschaften in Bayern

52 Bergretter sind in Steibis aktiv im Einsatz.

5 Anwärter durchlaufen hier im Moment ihre Ausbildung zum Bergretter.

Hauptsaison für die Bergwacht Oberstaufen ist im Winter.

Jeder Handgriff sitzt: Auch nach der Ausbildung trainieren die Aktiven zusammen weiter.

