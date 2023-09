Radfahrer (79) kollidiert mit Auto und stirbt

Ein 79-jähriger Radfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Berkheim ums Leben gekommen.

18.09.2023 | Stand: 06:08 Uhr

Tödlich verunglückt ist ein 79-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Sonntagvormittag in der Nähe von Berkheim (Kreis Biberach). Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Rad auf einem Feldweg unterwegs und wollte die Kreisstraße überqueren. Dabei missachtete er den Angaben zufolge die Vorfahrt eines Autos.

Die 51-jährige Lenkerin konnte eine Kollision mit dem Radfahrer nicht verhindern. Dieser wurde über den Wagen geschleudert und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Neben der Polizei waren zwei Notfallseelsorger, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Feuerwehr Kirchdorf im Einsatz. Am Fahrrad war ein Anhänger angebracht, in dem ein Hund saß. Der Vierbeiner blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilt.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Apfeltrach - ein weiterer wird bei Obermaiselstein schwer verletzt

Bereits am Samstag hatten sich im Allgäu zwei tragische Motorrad-Unfälle ereignet. Ein 70-Jähriger verunglückte tödlich auf der A96 bei Apfeltrach (Kreis Unterallgäu). Ein 27-Jähriger erlitt bei einem Sturz auf der Kreisstraße zwischen Tiefenbach und Obermaiselstein (Kreis Oberallgäu) schwerste Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 70-Jährige am Samstag laut Zeugen Schlangenlinien auf der rechten Fahrbahnseite der Autobahn. Der Mann verlor die Kontrolle über die Maschine und stürzte. Er habe keine Schutzkleidung getragen. Beim Sturz löste sich der Helm. Der 70-Jährige erlitt lebensbedrohliche innere Verletzungen und starb nach Polizeiangaben noch vor Ort.

Ebenfalls am Samstag wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer im Oberallgäu schwerst verletzt. Laut Polizei war er auf der Kreisstraße von Tiefenbach nach Obermaiselstein unterwegs. Vor dem sogenannten Hirschsprung verlor er nach Polizeiangaben aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Motorrad. Er überschlug sich mehrmals und prallte mit seinem Körper gegen eine Felswand. Mit schwersten Kopfverletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.