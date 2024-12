Diese Geschichten haben unsere Leser 2024 am meisten interessiert

Auch 2024 war wieder ein bewegtes Jahr mit vielen spannenden Ereignissen im Allgäu. Diese Geschichten wurden in den vergangenen zwölf Monaten auf allgäuer-zeitung.de am häufigsten gelesen.

Franz Mair aus Seeg will bei „Bauer sucht Frau“ die Liebe finden - und zieht kurz vorher zurück

Oft passiert die Liebe ja bekanntlich einfach so. Manchmal unvorhergesehen und genau dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Und in anderen Fällen kann man nachhelfen, sie zu finden. Das hatte Franz Mair aus Seeg vor. Der 26-Jährige wollte bei der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ beim Sender RTL mitmachen. Sein Bewerbervideo war bereits im Internet zu sehen. Auch im Fernsehen wurde er schon vorgestellt und die ersten Anfragen trudelten ein. Doch dann überlegte es sich Ostallgäuer anders. Wie es dazu kam, interessierte unsere Leserinnen und Leser sehr.

Icon Vergrößern Franz Mair wollte bei „Bauer sucht Frau“ mitmachen - und zog zurück. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Franz Mair wollte bei „Bauer sucht Frau“ mitmachen - und zog zurück. Foto: RTL

Geflüchteter bezieht Sozialleistungen für 24 Kinder - aber scheitert in Kaufbeuren

Ein Mann aus Nigeria, der für 24 Kinder in Deutschland Sozialleistungen bezieht, sorgt im März bundesweit für Aufsehen. Auch das Kaufbeurer Standesamt sollte eine der Vaterschaften des Geflüchteten beurkunden. Doch der zuständige Abteilungsleiter verweigerte dies. Was der Vize-Chef des Kaufbeurer Sozialamts zu dem Fall sagte, bewegte viele unserer Leserinnen und Leser.

Jahrzehntelang gesucht: Allgäuerin trifft mit 78 Jahren das erste Mal ihre Schwester

Jahrzehntelang sucht die Obergünzburgerin Carmen Voggesser ihre Schwester. Mit 78 Jahren fand sie sie. Hier die bewegende Geschichte ihres Treffens.

Icon Vergrößern Im Alter von 78 Jahren hat Carmen Voggesser (links) endlich ihre drei Jahre jüngere Schwester Monika (rechts) gefunden. Monika Shedwin aus den USA hat ihr als Zeichen der Verbundenheit einen Ring mitgebracht. Foto: Gerlinde Schubert Icon Schließen Schließen Im Alter von 78 Jahren hat Carmen Voggesser (links) endlich ihre drei Jahre jüngere Schwester Monika (rechts) gefunden. Monika Shedwin aus den USA hat ihr als Zeichen der Verbundenheit einen Ring mitgebracht. Foto: Gerlinde Schubert

Als Olaf Scholz im Allgäu eine Panne hatte, war dieser Abschleppdienst zur Stelle

Vor 35 Jahren kaufte sich Peter Schlichtling aus Nesselwang einen Abschleppwagen. Das war der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, viele skurrile Erlebnisse - und einen besonderen Einsatz. Als Bundeskanzler Olaf Scholz im Allgäu eine Panne hatte, war Schlichtling mit seinem Abschlepper zur Stelle.

Das teuerste Haus im Oberallgäu steht in Oberstdorf - und kostet fast 6 Millionen Euro

Geschichten über den Immobilienmarkt wurden dieses Jahr regelmäßig gut gelesen auf allgäuer-zeitung.de. Diese ganz besonders: Im Juni berichteten wir über das seinerzeit wohl teuerste Haus im Raum Oberallgäu/Kempten. Die Villa wurde für fast 6 Millionen Euro angeboten. Was Käufer für diesen stolzen Preis bekamen, lesen Sie hier.

Ex-Fußballstar übernimmt Eiscafé in Memmingen

Still war es um Timo Gebhard nie. Der frühere Fußballprofi, der sich die Trikots von 1860 München, dem 1. FC Nürnberg, später aber auch von Steaua Bukarest oder Hansa Rostock überstreifte, führte stets ein wildes Leben. All das ist inzwischen Vergangenheit - nicht vergangen aber ist die Verbindung zu seiner Heimat Memmingen. Dort, wo er inzwischen wieder seinen BSC trainiert, hat er eine weitere Aufgabe gefunden. Das bekannte Eislokal „Dolce Vita“ ist nun in den Händen der Gebharts.

Icon Vergrößern Timo Gebhard übernimmt das Eiscafé im Herzen von Memmingen. Foto: Olaf Schulze Icon Schließen Schließen Timo Gebhard übernimmt das Eiscafé im Herzen von Memmingen. Foto: Olaf Schulze

"Gejubelt wie beim EM-Finale": So ging es für Dennis Gries nach dem Bachelor-Finale weiter

Ein Kemptener wurde Anfang des Jahres zum TV-Star: Dennis Gries, Betreiber eines Fitnessstudios, war einer von zwei „Bachelors“ in der gleichnamigen Kuppelshow bei RTL. Dort lernte der Allgäuer auch seine heutige Partnerin Katja Geretschuchin kennen. Die Geschichte der beiden interessierte unsere Leserinnen und Leser sehr - wie auch das Interview, das wir nach der Show mit Dennis Gries führten. Und in dem er uns unter anderem verriet: „Die absolute Kür wäre es für mich, bei Let's Dance mitzumachen.“

Icon Vergrößern Der Bachelor 2024: Dennis Gries aus Kempten und Katharina Geretschuchin. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Der Bachelor 2024: Dennis Gries aus Kempten und Katharina Geretschuchin. Foto: Ralf Lienert

Liebe Landwirte, was haben die Bauernproteste gebracht?

Die Bauernproteste haben Anfang des Jahres 2024 bundesweit für Aufsehen gesorgt und auch Teile des Allgäus lahmgelegt. Hat sich für die Landwirte dadurch etwas verbessert? Wir haben im August zwei von ihnen gefragt. Ihre Antworten waren teilweise ernüchtert: „An Bürokratieabbau glaube ich nicht mehr", sagte einer von ihnen in unserem Doppel-Interview.

Icon Vergrößern Bauernprotest im Frühjahr in Dietmannsried - Landwirte protestierten Anfang 2024 vielerorts gegen die Politik der Bundesregierung. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Bauernprotest im Frühjahr in Dietmannsried - Landwirte protestierten Anfang 2024 vielerorts gegen die Politik der Bundesregierung. Foto: Ralf Lienert

Das planen die neuen Besitzer des „Adlerhorst“ im Tannheimer Tal

Fast drei Jahre blieb der Adlerhorst im Tannheimer Tal geschlossen. Viele vermissten die urige Berghütte mit Aussicht auf den Haldensee - nun öffnet sie wieder. Im Interview erzählten uns die neuen Eigentümer Vanessa Golebiowski und Peter Schädle, was sie vorhaben.

Icon Vergrößern Im Interview erzählten uns die neuen Eigentümer Vanessa Golebiowski und Peter Schädle, was sie mit dem „Adlerhorst“ vorhaben. Foto: Kevin Bury Icon Schließen Schließen Im Interview erzählten uns die neuen Eigentümer Vanessa Golebiowski und Peter Schädle, was sie mit dem „Adlerhorst“ vorhaben. Foto: Kevin Bury

Ehepaar überlebt schweren Unfall: „Sie saßen in dem Auto? Kann nicht sein“

„Sie saßen in dem Auto? Das kann nicht sein“: Diese Sätze haben Heike und Dieter Hummel öfter gehört. Damals, in den Tagen nach ihrem schweren Unfall auf der B308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen. Ihr Auto, ein altes Golf-Cabrio, war nach zwei Überschlägen zerstört. Dass darin jemand überlebt haben soll, glaubten viele nicht. Das erzählen die Hummels jetzt, etwa vier Monate nach dem Unfall. Mit dem zeitlichen Abstand möchten sie über das Ereignis sprechen. Für das, was sie zu sagen haben, sei die Weihnachtszeit genau richtig. Hier ihre Geschichte.

Icon Vergrößern Heike und Dieter Hummel hatten im August 2024 einen schweren Verkehrsunfall auf der B308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen. Beide kamen recht glimpflich davon. Das Bild zeigt die beiden kurz vor ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus Immenstadt. Foto: Dieter Hummel Icon Schließen Schließen Heike und Dieter Hummel hatten im August 2024 einen schweren Verkehrsunfall auf der B308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen. Beide kamen recht glimpflich davon. Das Bild zeigt die beiden kurz vor ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus Immenstadt. Foto: Dieter Hummel