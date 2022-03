Beste Reisezeit für Allgäu: Klima, Temperaturen, Regentage

Das Allgäu ist beliebt, wegen des Klimas, der Berge, der Natur. Was ist die beste Reisezeit fürs Allgäu? Tipps für Urlauber, Paare und Familien.

Was ist die beste Reisezeit für das Allgäu? Diese Fragen stellen sich viele Menschen, denn tatsächlich ist diese Region im Süden Deutschland eine der beliebtesten Reiseregionen überhaupt. Das liegt auch am ausgeglichenen Klima im Allgäu. Die Sommer sind angenehm warm - wobei die Zahl der heißen Tage über 30 Grad in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Im Winter wiederum fällt im Allgäu recht viel Schnee, was gerade in den höheren Lagen beste Bedingungen für Ski und Wintersport verspricht.

Beste Reisezeit im Allgäu: Mai bis September

Die beste Reisezeit im Allgäu ist Mai bis September. Etwa ab Mitte Mai beginnt in der Region die Wandersaison - vorher kann es in höheren Lagen gut sein, dass die Wanderwege noch voll Schnee und Eis, und damit kaum begehbar sind. Der Frühling ist vor allem bei bergbegeisterten Paaren, die die Ruhe in der Natur suchen, beliebt. Aber auch Familien zieht es in den Pfingstferien ins Allgäu.

In den Monaten Juli bis September sind die zahlreichen Seen - etwa der Forggensee, der Hopfensee oder die beiden Gaisalpseen - im Allgäu beliebte Ziele. Der Sommer ist auch die beliebteste Reisezeit im Allgäu für Familien. Das hat allerdings auch Nachteile: Während der Schulferien ist es an den Seen und auf den Parkplätzen rund um Ausflugsgebiete und Sehenswürdigkeiten wie Neuschwanstein häufig sehr voll - sogar von Overtourism ist die Rede.

Mitte September bis Oktober gehören dann wieder den Naturliebhabern und Wanderfreunden im Allgäu. Beste Reisezeit ist September natürlich auch für diejenigen, den den berühmten Viehscheid im Allgäu (anderenorts bekannt als Almabtrieb) vor Ort miterleben wollen.

Für Wintersport-Begeisterte beginnt die beste Reisezeit im Allgäu in der Regel Mitte Dezember. In höheren Lagen dauert die Skisaison bis Mitte April.

Bilderstrecke

Von groß bis versteckt: Das sind die beliebtesten Seen im Allgäu

1 von 9 Das Allgäu ist nicht nur das Land der Berge, es hat auch wunderschöne Seen. Hier im Bild zum Beispiel der Hopfensee im Ostallgäu. Bild: Benedikt Siegert Das Allgäu ist nicht nur das Land der Berge, es hat auch wunderschöne Seen. Hier im Bild zum Beispiel der Hopfensee im Ostallgäu. Bild: Benedikt Siegert 2 von 9 In der kalten Jahreszeit fahren die Seebewohner ins Allgäu, weil es dort mehr Sonnenstunden und mehr Schnee gibt. Dieser Trend erfährt im Frühjahr eine eindeutige Wende: Ab April und im Mai pilgern aus weiter Region die Menschen an den Bodensee, um die herrliche Obstblüte zu bewundern. Im Bild sind duftende Apflblüten zu sehen, in Streitelsfingen oberhalb von Lindau. Bild: Susi Donner In der kalten Jahreszeit fahren die Seebewohner ins Allgäu, weil es dort mehr Sonnenstunden und mehr Schnee gibt. Dieser Trend erfährt im Frühjahr eine eindeutige Wende: Ab April und im Mai pilgern aus weiter Region die Menschen an den Bodensee, um die herrliche Obstblüte zu bewundern. Im Bild sind duftende Apflblüten zu sehen, in Streitelsfingen oberhalb von Lindau. Bild: Susi Donner 3 von 9 Leider in den vergangenen Jahren etwas als Instagram-Hotspot in Verruf geraten: der wunderschöne Schrecksee. Von Hinterstein aus erreicht man ihn nach einer etwa dreistündigen Wanderung, er liegt etwa 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Besonders markant ist die kleine Insel. Bild: Michael Munkler Leider in den vergangenen Jahren etwas als Instagram-Hotspot in Verruf geraten: der wunderschöne Schrecksee. Von Hinterstein aus erreicht man ihn nach einer etwa dreistündigen Wanderung, er liegt etwa 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Besonders markant ist die kleine Insel. Bild: Michael Munkler 4 von 9 Weniger schweißtreibend ist der Weg zum Öschlesee nahe Sulzberg. Hier kann man baden oder einen gemütlichen Spaziergang machen. Bild: Ralf Lienert (Archiv) Weniger schweißtreibend ist der Weg zum Öschlesee nahe Sulzberg. Hier kann man baden oder einen gemütlichen Spaziergang machen. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 5 von 9 Romantik nahe der Königsschlösser: Der Bannwaldsee liegt in der Nähe von Füssen und nicht weit entfernt vom Forggensee... Bild: Michael Straub Romantik nahe der Königsschlösser: Der Bannwaldsee liegt in der Nähe von Füssen und nicht weit entfernt vom Forggensee... Bild: Michael Straub 6 von 9 ...den man hier im Vordergrund sieht. Bild: Christoph Kölle ...den man hier im Vordergrund sieht. Bild: Christoph Kölle 7 von 9 Auch für diesen See muss man hoch hinaus: Der Guggersee ist ein kleiner Gebirgssee in den Südöstlichen Walsertaler Bergen, einer Untergruppe der Allgäuer Alpen. Er befindet sich in einer Höhe von 1709 Metern hoch über dem Rappenalptal auf Oberstdorfer Gemarkung. Bild: Ralf Lienert Auch für diesen See muss man hoch hinaus: Der Guggersee ist ein kleiner Gebirgssee in den Südöstlichen Walsertaler Bergen, einer Untergruppe der Allgäuer Alpen. Er befindet sich in einer Höhe von 1709 Metern hoch über dem Rappenalptal auf Oberstdorfer Gemarkung. Bild: Ralf Lienert 8 von 9 Der Engeratsgundsee ist eine schöne Alternative zum sehr beliebten und damit auch häufig überlaufenen Schrecksee. Das klare Wasser und die grüne Umgebung bieten den optimalen Platz für eine Rast nach der Wanderung. Bootfahren ist für Besucher verboten. Auf dem Bild nimmt das Wasserwirtschaftsamt Proben. Bild: Reinhard Tandler (Archivbild) Der Engeratsgundsee ist eine schöne Alternative zum sehr beliebten und damit auch häufig überlaufenen Schrecksee. Das klare Wasser und die grüne Umgebung bieten den optimalen Platz für eine Rast nach der Wanderung. Bootfahren ist für Besucher verboten. Auf dem Bild nimmt das Wasserwirtschaftsamt Proben. Bild: Reinhard Tandler (Archivbild) 9 von 9 Die beiden Gaisalpseen liegen auf dem Weg zwischen Reichenbach und dem Rubihorn. Der untere, größere Gaisalpsee liegt auf einer Höhe von 1.508 Metern direkt am Wanderweg von Reichenbach durch das Gaisalptobel. Bild: Ralf Lienert (Archiv) Die beiden Gaisalpseen liegen auf dem Weg zwischen Reichenbach und dem Rubihorn. Der untere, größere Gaisalpsee liegt auf einer Höhe von 1.508 Metern direkt am Wanderweg von Reichenbach durch das Gaisalptobel. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 1 von 9 Das Allgäu ist nicht nur das Land der Berge, es hat auch wunderschöne Seen. Hier im Bild zum Beispiel der Hopfensee im Ostallgäu. Bild: Benedikt Siegert Das Allgäu ist nicht nur das Land der Berge, es hat auch wunderschöne Seen. Hier im Bild zum Beispiel der Hopfensee im Ostallgäu. Bild: Benedikt Siegert

Klimatabelle: Temperaturen und Regentage im Allgäu

Die Klimatabelle für Kempten, der größten Stadt im Allgäu, zeigt die Klimabedingungen in der Region.

2021: Höchstwert: 30,8 Grad. Tiefstwert: -17,7 Grad. 33 Sommertage über 25 Grad. 136 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2020: Höchstwert: 33 Grad. Tiefstwert: -9,4 Grad. 37 Sommertage über 25 Grad. 112 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2019: Höchstwert: 34,6 Grad. Tiefstwert: -14,6 Grad. 43 Sommertage über 25 Grad. 102 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2018: Höchstwert: 32,9 Grad. Tiefstwert: -16,8 Grad. 63 Sommertage über 25 Grad. 104 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

2017: Höchstwert: 32 Grad. Tiefstwert: -23,5 Grad. 49 Sommertage über 25 Grad. 118 Frosttage zeitweise unter 0 Grad

(Quelle: Wetterkontor.de)

Obwohl das Allgäu also ein ausgeglichenes Klima hat, gibt es doch einige Wetter-Besonderheiten.

So landete die Stadt Kaufbeuren im Ostallgäu 2021 auf Platz zwei der sonnenscheinreichsten Orte in ganz Deutschland. Dort schien die Sonne in 2037 Stunden, was 16 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt liegt. Im Jahr zuvor war Kaufbeuren sogar die sonnenreichste Stadt Deutschlands mit beachtlichen 2261 Stunden Sonne. 2011 und 2007 stand mit Scheidegg (Westallgäu) ebenfalls schon ein Allgäuer Ort an der Spitze des Sonnen-Rankings.

im Ostallgäu 2021 auf Platz zwei der sonnenscheinreichsten Orte in ganz Deutschland. Dort schien die Sonne in 2037 Stunden, was 16 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt liegt. Im Jahr zuvor war Kaufbeuren sogar die sonnenreichste Stadt Deutschlands mit beachtlichen 2261 Stunden Sonne. 2011 und 2007 stand mit Scheidegg (Westallgäu) ebenfalls schon ein Allgäuer Ort an der Spitze des Sonnen-Rankings. Wie in den meisten Jahren wurde in Balderschwang im Oberallgäu 2021 wieder der meiste Niederschlag bundesweit gemessen. Insgesamt fielen dort 2385 Liter pro Quadratmeter als Regen oder Schnee. Zum Vergleich: Im Unterallgäu fällt in etwa nur halb soviel Niederschlag in einem Jahr.

im Oberallgäu 2021 wieder gemessen. Insgesamt fielen dort 2385 Liter pro Quadratmeter als Regen oder Schnee. Zum Vergleich: Im Unterallgäu fällt in etwa nur halb soviel Niederschlag in einem Jahr. Der Raum Balderschwang/Grasgehren gilt auch deshalb als eines der schneereichsten Gebiete in ganz Deutschland und wird auch als „Bayerisch-Sibirien“ bezeichnet. Laut Statistik fallen jeden Winter im Durchschnitt etwa sieben Meter Neuschnee auf die Dächer des in 1044 Meter Höhe gelegenen Wintersportortes Balderschwang, der am Oberallgäuer Riedbergpass, unmittelbar an Grenze zu Vorarlberg liegt.

gilt auch deshalb als in ganz Deutschland und wird auch als „Bayerisch-Sibirien“ bezeichnet. Laut Statistik fallen jeden Winter im Durchschnitt etwa sieben Meter Neuschnee auf die Dächer des in 1044 Meter Höhe gelegenen Wintersportortes Balderschwang, der am Oberallgäuer Riedbergpass, unmittelbar an Grenze zu Vorarlberg liegt. Pro Monat gibt es im Allgäu im Schnitt 14 Regentage (mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge), hat Klima.org errechnet. Bayernweit sind es 15.

Bilderstrecke

Diese Sehenswürdigkeiten im Allgäu sollten Sie kennen

1 von 16 Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert 2 von 16 Wer auf Google nach der Stadt Kempten sucht, findet womöglich zahlreiche Bilder der Basilika. Die barocke Kirche gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Bild: Ralf Lienert Wer auf Google nach der Stadt Kempten sucht, findet womöglich zahlreiche Bilder der Basilika. Die barocke Kirche gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Bild: Ralf Lienert 3 von 16 Das Rathaus in Kempten prägt das Stadtbild. Die Sternzeichenuhr an der Fassade des Rathauses zeigt an, in welchem Jahreszyklus wir uns gerade befinden. Bild: Ralf Lienert Das Rathaus in Kempten prägt das Stadtbild. Die Sternzeichenuhr an der Fassade des Rathauses zeigt an, in welchem Jahreszyklus wir uns gerade befinden. Bild: Ralf Lienert 4 von 16 Der Fünfknopfturm ist das Wahrzeichen der Stadt Kaufbeuren. Den Turm kann man bei Führungen von innen besichtigen oder für Trauungen buchen. Direkt am Fünfknopftum befindet sich die historische Stadtmauer. Bild: Mathias Wild Der Fünfknopfturm ist das Wahrzeichen der Stadt Kaufbeuren. Den Turm kann man bei Führungen von innen besichtigen oder für Trauungen buchen. Direkt am Fünfknopftum befindet sich die historische Stadtmauer. Bild: Mathias Wild 5 von 16 Etwa zehn Minuten Autofahrt von Kaufbeuren entfernt befindet sich das Kloster Irsee. In dem Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum finden Veranstaltungen statt, es gibt ein Restaurant und mehrere Außenanlagen, die besichtigt werden können. Bild: Mathias Wild Etwa zehn Minuten Autofahrt von Kaufbeuren entfernt befindet sich das Kloster Irsee. In dem Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum finden Veranstaltungen statt, es gibt ein Restaurant und mehrere Außenanlagen, die besichtigt werden können. Bild: Mathias Wild 6 von 16 Im Hartmannhaus befindet sich das Heimatmuseum der Stadt Marktoberdorf. Lohnenswert ist ein Besuch schon allein wegen des bunten Bauerngartens vor dem Haus. Bild: Gerlinde Schubert Im Hartmannhaus befindet sich das Heimatmuseum der Stadt Marktoberdorf. Lohnenswert ist ein Besuch schon allein wegen des bunten Bauerngartens vor dem Haus. Bild: Gerlinde Schubert 7 von 16 Sehenswürdigkeiten in Marktoberdorf sind auch die Martinskirche und das Hohe Schloss (hinten links). Bild: Benedikt Siegert Sehenswürdigkeiten in Marktoberdorf sind auch die Martinskirche und das Hohe Schloss (hinten links). Bild: Benedikt Siegert 8 von 16 Denkt man an Sightseeing im Allgäu, was kommt einem da als Erstes in den Sinn? Klar, vermutlich das Schloss Neuschwanstein bei Schwangau. Bild: Benedikt Siegert Denkt man an Sightseeing im Allgäu, was kommt einem da als Erstes in den Sinn? Klar, vermutlich das Schloss Neuschwanstein bei Schwangau. Bild: Benedikt Siegert 9 von 16 Mindestens genauso sehenswert wie das Schloss Neuschwanstein ist das benachbarte Schloss Hohenschwangau, in dem König Ludwig II. einen großen Teil seines Lebens verbracht hat. Bild: Benedikt Siegert Mindestens genauso sehenswert wie das Schloss Neuschwanstein ist das benachbarte Schloss Hohenschwangau, in dem König Ludwig II. einen großen Teil seines Lebens verbracht hat. Bild: Benedikt Siegert 10 von 16 Ein Schloss, das noch älter ist als das Schloss Neuschwanstein, ist das Hohe Schloss in Füssen. Lohnenswert ist auch ein Bummel durch die Altstadt von Füssen. Bild: Benedikt Siegert Ein Schloss, das noch älter ist als das Schloss Neuschwanstein, ist das Hohe Schloss in Füssen. Lohnenswert ist auch ein Bummel durch die Altstadt von Füssen. Bild: Benedikt Siegert 11 von 16 Für Venedig-Feeling mitten im Allgäu sorgt der Stadtbach in Memmingen. Im Stadtbach schwimmen Forellen, die jedes Jahr im Sommer beim traditionellen Fischertag gefangen werden. Bild: Verena Kaulfersch Für Venedig-Feeling mitten im Allgäu sorgt der Stadtbach in Memmingen. Im Stadtbach schwimmen Forellen, die jedes Jahr im Sommer beim traditionellen Fischertag gefangen werden. Bild: Verena Kaulfersch 12 von 16 Im Jahr 1525 sind die Zwölf Bauernartikel in Memmingen entstanden. Deshalb wird die Stadt auch als die "Stadt der Freiheitsrechte" bezeichnet. In Memmingen gibt es zahlreiche Denkmäler, die an die historischen Ereignisse erinnen. Darunter zum Beispiel der Freiheitsbrunnen oder das Denkmal Kramerzunft. Bild: Brigitte Waltl-Jensen Im Jahr 1525 sind die Zwölf Bauernartikel in Memmingen entstanden. Deshalb wird die Stadt auch als die "Stadt der Freiheitsrechte" bezeichnet. In Memmingen gibt es zahlreiche Denkmäler, die an die historischen Ereignisse erinnen. Darunter zum Beispiel der Freiheitsbrunnen oder das Denkmal Kramerzunft. Bild: Brigitte Waltl-Jensen 13 von 16 Die Basilika Ottobeuren gehört wohl zu den schönsten Barockkirchen Süddeutschlands. Sie befindet sich westlich des Marktplatzes auf einem leicht ansteigenden Hügelrücken. Bild: Ralf Lienert Die Basilika Ottobeuren gehört wohl zu den schönsten Barockkirchen Süddeutschlands. Sie befindet sich westlich des Marktplatzes auf einem leicht ansteigenden Hügelrücken. Bild: Ralf Lienert 14 von 16 Das Hohe Schloss ist das Wahrzeichen von Bad Grönenbach. Das Schloss wird für Führungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Bild: Armin Schmid Das Hohe Schloss ist das Wahrzeichen von Bad Grönenbach. Das Schloss wird für Führungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Bild: Armin Schmid 15 von 16 Ein Motiv für Postkarten bietet der Hafen Lindau. Wer mit dem Zug an die Bodensee-Stadt fährt, wird am Bahnhof mit dieser Aussicht begrüßt. Der Lindauer Löwe (links) ist das Wahrzeichen der Stadt. Bild: Ralf Lienert Ein Motiv für Postkarten bietet der Hafen Lindau. Wer mit dem Zug an die Bodensee-Stadt fährt, wird am Bahnhof mit dieser Aussicht begrüßt. Der Lindauer Löwe (links) ist das Wahrzeichen der Stadt. Bild: Ralf Lienert 16 von 16 Lindenberg ist die Stadt der Hüte. Unverzichtbar ist deshalb ein Besuch im Deutschen Hutmuseum. Bild: Bettina Buhl Lindenberg ist die Stadt der Hüte. Unverzichtbar ist deshalb ein Besuch im Deutschen Hutmuseum. Bild: Bettina Buhl 1 von 16 Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert

