Sind mehr Autofahrer betrunken unterwegs?

Fast täglich berichtet die Polizei im Allgäu von Autofahrern, die Alkohol getrunken und sich dann ans Steuer gesetzt haben. Am Wochenende wurden zum Beispiel zwei Männer in Lindau und in Füssen von den Beamten erwischt, die vorher richtig getankt hatten: Ein erster Atemalkoholtest ergab Werte von zwei Promille und mehr. Beim Kemptener Polizeipräsidium heißt es, dass die Anzahl der Verstöße sich seit Jahren auf einem ähnlichen Niveau bewege. „Es gibt zwar gewisse statistische Schwankungen,“ berichtet Polizeisprecher Martin Hämmerle, deutliche Veränderungen seien aber nicht zu erkennen. Die Zahl der Fälle, bei denen Autofahrer zuvor Drogen genommen hatten, stieg aber zuletzt wieder auf einen Höchststand an.

Polizei im Allgäu: Gibt es mehr betrunkene Autofahrer?

Das Polizeipräsidium, das für das Allgäu und die Kreise Günzburg und Neu-Ulm zuständig ist, führt regelmäßig Schwerpunkt-Kontrollen durch, um alkoholisierte Fahrer zu erwischen. Ein Blick in die Statistik verrät: Zwischen 2015 und 2017 vermeldeten die Beamten einen rückläufigen Trend - von 1800 auf 1600 Fälle. Anschließend gab es Schwankungen. 2022 wurde mit über 2000 Verstößen ein Höchststand erreicht. Zuletzt sanken diese wieder auf etwa 1800. Betrachtet man einen längeren Zeitraum, sei kein klarer Trend nach oben oder unten zu erkennen, sagt Polizeisprecher Hämmerle. Er schränkt mit Blick auf mögliche Dunkelziffern ein: „Da es sich um ein sogenanntes Kontrolldelikt handelt, hängt die Zahl der erfassten Verstöße stark von der polizeilichen Kontrolltätigkeit ab.“

Cannabis im Auto: Mehr berauschte Fahrten durch die Legalisierung?

Das gelte auch für den Konsum von Drogen und anschließenden Autofahrten. 2019 gab es den bisherigen Höchststand mit 1300 Verstößen. Die Statistik zeigt auch hier leichte Schwankungen, bis 2024 wieder dieses Niveau erreicht wurde. Bisher sei auch unklar, wie sich die Legalisierung von Cannabis, ein Gesetz der geplatzten Ampel-Regierung, auf Verstöße im Straßenverkehr auswirkt. „Es fehlen noch belastbare Daten. Langfristige Entwicklungen müssen noch beobachtet werden“, sagt Hämmerle.

Wie viel Promille am Steuer sind erlaubt?

Und während viele Fahrer glauben, bis 0,5 Promille sei es kein Problem, noch ein Auto zu steuern, sieht das der Gesetzgeber anders. Die Polizei spricht nämlich bereits ab 0,3 Promille von der Relativen Fahruntüchtigkeit. Dies treffe zu, wenn die Beamten Fahrauffälligkeiten oder Ausfallerscheinungen feststellen. Dabei handelt es sich um eine Straftat, die zur Folge haben kann, dass der Führerschein weg ist. Ab 0,5 Promille begeht man einen Verstoß - und das bereits ohne Auffälligkeiten. Wer kontrolliert wird, muss mit 500 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot rechnen. Wer wiederholt gegen die Regeln verstößt, bekommt aber eine höhere Strafe, erläutert Hämmerle. Außerdem gibt es noch die Absolute Fahruntüchtigkeit (ab 1,1 Promille). Das ist laut Polizei eine Straftat, der Führerschein ist weg. Für Fahranfänger gilt 0,0 Promille (unter 22 Jahren und in der Probezeit).