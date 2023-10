Immer mehr Menschen leben im Allgäu

Wie viele Menschen leben aktuell im Allgäu? Wo leben die meisten und wo die wenigsten? Ein Überblick über die Zahlen.

24.10.2023 | Stand: 11:06 Uhr

Immer mehr Menschen leben im Unterallgäu - das meldete das Landratsamt vor kurzem. Doch wie viele Menschen leben im ganzen Allgäu? In welcher Gemeinde leben die meisten Menschen - und wo die wenigsten? Wir haben uns die Zahlen des Statistischen Landesamtes genauer angesehen.

Wie viele Menschen leben aktuell im Allgäu?

Ein Blick auf die Zahlen aus 2022 und 2023 zeigt: Die Bevölkerung im Allgäu wächst, am stärksten im Unterallgäu. Eine Entwicklung, die sich laut Landratsamt seit Jahren beobachten lässt. Die größte Stadt im Kreis ist Bad Wörishofen, die kleinsten Gemeinden sind Böhen (796 Einwohnerinnen und Einwohner) und Pleß (931). (Bereits 2022 errechnete das Statistische Landesamt, wie sich die Einwohnerzahlen im Unterallgäu entwickeln - die Prognose finden Sie hier.)

Doch auch in den beiden Unterallgäuer Gemeinden leben noch deutlich mehr Menschen als in der bevölkerungsärmsten Allgäuer Gemeinde: In Deutschlands höchstgelegener Gemeinde, Balderschwang, leben Stand Q2/2023 lediglich 381 Menschen. Aber auch hier werden es immer mehr Einwohnerinnen und Einwohner: Balderschwang zählte am 31. Dezember vergangenen Jahres 397 Einwohner. Das waren 31,5 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Das ist Rekord im Allgäu. (Wie die Gemeinden Balderschwang und Heimenkirch mit dem Bevölkerungswachstum umgehen, lesen Sie hier.)

Insgesamt leben im Allgäu aktuell 702.058 Menschen (Q2/23). Das Allgäu hat somit im vergangenen Jahr die 700.000er-Marke geknackt.

Wenig überraschend ist, dass in Kempten die meisten Menschen im Allgäu leben: 70288. Zum Vergleich: In Q2/2022 lag die Zahl noch knapp unter der 70.000er-Marke.

Immer weniger Geburten im Allgäu

Trotz des Bevölkerungswachstums in allen Allgäuer Städten und Kreisen zeichnet sich ab: Der Zuwachs stammt vermutlich nicht von Geburten. Zwar liegen für 2023 noch keine Zahlen vor, ein Blick auf die Werte von 2021 und 2022 zeigt aber, dass in allen Städten und Kreisen des Allgäus die Zahl der Geburten zurück geht.

Besonders deutlich ist der Geburtenrückgang im Oberallgäu, hier wurden 2022 mehr als 200 Kinder weniger geboren als 2021.