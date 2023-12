Von Rom bis nach Japan: Die weitesten Exportwege von Allgäuer Bier

Beim Urlaub in Japan stieß ein Kollege kürzlich auf Allgäuer Bier an einem Kiosk. Wir haben Brauereien aus der Region nach ihrem weitesten Exportweg gefragt.

Mitten in Japan stieß ein Kollege kürzlich auf ein kurioses Angebot: An einem Kiosk gab es Bier von der Allgäuer Brauerei Hirschbräu aus Sonthofen zu kaufen. Da kam die Frage auf: Wo auf der Welt gibt es eigentlich noch Allgäuer Bier? Also haben wir die Brauereien in der Region gefragt: Was sind eigentlich ihre weitesten Exportwege? Und es kamen so einige überraschende Antworten heraus.

