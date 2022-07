Prost! In diesen Biergärten im Allgäu kann man den Feierabend ausklingen lassen

Welcher Biergarten im Allgäu hat wann geöffnet? Wo gibt es einen Spielplatz? Hier eine Übersicht für Kempten, Memmingen, Kaufbeuren, Oberstdorf und Co.

13.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Der Sommer ist im Allgäu angekommen. Was gibt es da besseres, als den Feierabend mit einem kühlen Bier im Biergarten ausklingen zu lassen oder mit guten Freunden auf das Wochenende anzustoßen? Eine Auswahl der Biergärten im Allgäu finden Sie hier.

Alte Schmiede & XXL Food House

In der Alten Schmiede und XXL Food House in Kempten gibt es regionale, vegetarische oder vegane Gerichte und XXL-Gerichte. Im Biergarten steht ein 12.000 Liter fassendes Aquarium und die Fischerhütte, die für Gruppen bis zu zwölf Personen reserviert werden kann.

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 0 Uhr

Bachtelweiher Garten in Kempten

Am Bachtelweiher Garten gibt es einen Biergarten und einen Naturspielplatz für die kleinen Gäste. Außerdem sind ein Streichelzoo mit Eseln, Hasen und Hühnern sowie ein Minigolfplatz angeschlossen.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr

Brauereigasthof Engel in Rettenberg

Der Brauereigasthof Engel in Rettenberg im Oberallgäu gehört zur Allgäuer Brauerei Engelbräu. Vom Biergarten aus kann man einen Blick auf de Füllerei werfen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 22.30 Uhr

Brauerei-Gasthof Laupheimer

Im Biergarten des Brauerei-Gasthofs Laupheimer in Günz im Unterallgäu werden neben bayrischen Gerichten und Brotzeit auch vegetarische und vegane Speisen serviert. Das Laupheimer Edelbräu wird frisch gezapft.

Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 0 Uhr (warme Küche von 11 bis 14 Uhr und von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr)

Burghalde in Kempten

Im Biergarten auf der Burghalde sitzt man unter altem Baumbestand und hat einen tollen Blick auf Kempten.

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 22 Uhr

Das Jagdhaus in Oberstdorf

Im Jagdhaus in Oberstdorf gibt es Allgäuer Küche mit regionalen Produkten aus dem Umland. Das König-Ludwig-Bier kommt frisch gezapft auf den Tisch.

Öffnungszeiten: Bei schönem Wetter ab 11.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag ist Ruhetag

Engelhalde Café mit Biergarten

Im Engelhaldepark in Kempten befindet sich das Engelhalde Café, das auch über einen Biergarten verfügt. Auf dem Gelände befinden sich zwei Abenteuerspielplätze ein Teich, eine Kneippanlage, eine Freiluftbühne, Biotope und eine große Kletterwand.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr

Gasthaus Schlössle in Memmingerberg

Im Biergarten des Gasthaus Schlössle in Memmingerberg gibt es frisch gezapftes Bier, Grillspezialitäten, Brotzeit und regionale Gerichte.

Öffnungszeiten: Täglich von 10 Uhr bis 13.30 Uhr und ab 17 Uhr, Montag Ruhetag (warme Küche von 11 bis 13.30 Uhr und bis 20 Uhr)

Im Sommer kann man sich in einen Biergarten im Allgäu setzen und gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen den Feierabend bei Brotzeit und Bier ausklingen lassen. Bild: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

Gasthof Zur Krone in Niedersonthofen

Der Gasthof Zur Krone liegt in Niedersonthofen, einem Ortsteil von Waltenhofen im Oberallgäu. Auf der Terasse werden regionale Speisen serviert.

Öffnungszeiten: Montag und Freitag von 16 bis 0 Uhr, Dienstag, Samstag und Sonntag von 10 bis 0 Uhr

Gasthaus Zur Traube in Friesenried

Das Gasthaus zur Traube ist ein traditionelles Wirtshaus mit Biergarten in Friesenried im Ostallgäu.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Sonntag von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr

Gasthaus Goldener Hirsch in Obergünzburg

Das Gasthaus Goldener Hirsch liegt inmitten von Obergünzburg im Ostallgäu. Im Biergarten findet an manchen Abenden ab 17 Uhr ein Grillabend statt.

Öffnungszeiten: Täglich von 12 bis 22 Uhr, Dienstag Ruhetag (warme Küche bis 21 Uhr)

Gifthütte in Kaufbeuren

Der Biergarten der Gifthütte in Kaufbeuren hat Platz für bis zu 100 Personen. Im Wintergarten finden 35 Gäste Platz. In dem Restaurant und Steakhaus werden internationale sowie regionale Gerichte aus lokalen Produkten serviert.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17 bis 23 Uhr

Grüner Baum in Obergünzburg

Im Grünen Baum in Obergünzburg gibt es Brotzeit sowie bayerische und Allgäuer Spezialitäten.

Öffnungszeiten: Dienstag von 17 bis 1 Uhr, Mittwoch bis Samstag von 11 bis 1 Uhr, Sonntag von 10 bis 1 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr)

Hotel Bayerischer Hof in Kempten

Im Biergarten von Hotel Bayerischer Hof in Kempten gibt es Allgäuer und bayerische Spezialitäten. Es werden auch vegane und vegetarische Gerichte serviert. Eine Reservierung wird empfohlen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17 bis 0 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 22 Uhr (warme Küche Dienstag bis Samstag von 17.30 bis 21.30 Uhr, Sonntag von 12 bis 14 Uhr und 17.30 bis 21 Uhr)

Hotel Traube in Oberstdorf

Im Herzen von Oberstdorf liegt das Hotel Traube mit seinem Biergarten. Dort gibt es Live-Musik, Themenbuffets und Veranstaltungen. Im Winter verwandelt sich der Biergarten in einen überdachten und beheizten Après-Ski Stadel.

Öffnungszeiten: Täglich 11 bis 22 Uhr

Joesepp's Brauhaus in Memmingen

Joesepp's Brauhaus am Schweizerberg liegt in der Innenstadt von Memmingen. Auf der Sonnenterasse kann man das hausgebraute Bier und bayerisch-schwäbische Gerichte genießen.

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 11 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 1 Uhr (warme Küche bis 22.30 Uhr)

Klosterbraugasthof in Irsee

Im Klosterbraugasthof in Irsee im Ostallgäu hat der Biergarten bei gutem Wetter geöffnet. Der Gasthof gehört zur lokalen Klosterbrauerei. Im Biergarten gibt es bayerische und regionale Gerichte und das hausgebraute Bier. Es herrscht Selbstbedienung.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 16 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr (warme Küche von 11.30 bis 21.30 Uhr)

Bei gutem Wetter haben viele Gaststätten im Allgäu ihren Biergarten oder die Terasse bis in die Abendstunden geöffnet. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

Korbinian in Kempten

Im Korbinian in Kempten gibt es sechs Gaststuben und einen Biergarten, der umrahmt ist von Kastanienbäumen. In der Gaststätte finden insgesamt 145 Gäste Platz. Im Korbinian wird regionale und saisonale Wirtshausküche angeboten.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 23.30 Uhr

Künstlerhaus Kempten

Im Biergarten des Künstlerhauses in Kempten gibt es warme Speisen und Brotzeit. Dort finden auch ab und an Veranstaltungen statt.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 von 23 Uhr, Freitag bis Samstag von 10 bis 0 Uhr, Sonntag 17 bis 22 Uhr nur Biergarten (warme Küche bis 21 Uhr)

Landgasthof Mariaberg

Auf dem Mariaberg oberhalb von Kempten liegt der Landgasthof. Vom Biergarten aus hat man eine gute Aussicht auf die Allgäuer Alpen. Serviert werden Allgäuer und saisonale Gerichte.

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 21 Uhr, Dienstag Ruhetag (Küche schließt um 21 Uhr, der Landgasthof schließt auch später, je nachdem, wie viele Gäste da sind)

Oberhalb von Kempten kann man im Biergarten auf dem Mariaberg den Abend ausklingen lassen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Landgasthof Löwen in Aitrach

Im Biergarten des Landgasthofs Löwen in Aitrach bei Memmingen gibt es einen großen Gartenspielplatz und einen Streichelzoo. Im Schatten der alten Linde werden schwäbisch-österreichische Gerichte serviert.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 11 bis 14 Uhr und ab 17 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Meckatzer Bräu-Engel in Kempten

Im Biergarten des Meckatzer Bräu-Engels wird das gleichnamige Meckatzer-Bier serviert. Zudem gibt es bayerische und Allgäuer Gerichte.

Öffnungszeiten: Dienstag 17 bis 23 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 23 Uhr, Freitag bis Sonntag von 11 bis 0 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr)

Restaurant und Hotel Engelkeller in Memmingen

Der Biergarten des Restaurant und Hotel Engelkeller in Memmingen ist bei gutem Wetter geöffnet. Neben traditionellen Gerichten und Brotzeit gibt es auch saisonale Speisen. Im Lounge-Bereich des Biergartens kann man sich an der Außentheke mit Getränken versorgen lassen. Für Kinder gibt es einen Spielplatz.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr (warme Küche von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr und von 17.30 Uhr bis 21 Uhr)

Rossini zur Alten Bleiche in Kempten

Die Gaststätte Rossini zur Alten Bleiche in Kempten liegt direkt an der Iller. Auf der Terasse am Fluss werden Pizza und andere italienische Gerichte serviert.

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 23 Uhr, Dienstag Ruhetag (warme Küche bis 22 Uhr)

Rössle Haselburg in Leutkirch

Im Rössle Haselburg in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) ist unter der Woche und am Samstagmittag die Terasse geöffnet. Am Samstagabend kann man sich in den Biergarten mit Selbsbedienung setzen.

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Schloßgaststätte Wagegg

Die Schlossgaststätte Wagegg liegt zwischen Haldenwang und Wildpoldsried im Oberallgäu. Vom Biergarten aus hat man einen Ausblick auf nahezu die komplette Alpenkette. Daneben gibt es eine Anbindemöglichkeit für drei bis vier Pferde und einen Spielplatz. Das Grillhäuschen ist für Gruppen ab acht Personen buchbar.

Öffnungszeiten: Dienstag von 17 bis 23 Uhr, Mittwoch bis Samstag von 12 bis 23 Uhr, Sonntag von 10 bis 23 Uhr

Waldhäusle in Waltenhofen

Das Waldhäusle liegt zwischen Hellengerst und Waltenhofen im Oberallgäu. Dort werden unter anderem Fleisch- und Wurstspezialitäten aus der hauseigenen Metzgerei serviert. Neben dem Biergarten gibt es beim Waldhäusle einen Spielplatz für Kinder.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag (außer samstags) von 11 bis 0 Uhr, Samstag von 11 bis 18 Uhr

Beim Biergarten des Waldhäusle in Waltenhofen gibt es auch einen Spielplatz für Kinder. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Zum Lustigen Hirsch Akams

Das Wirtshaus Zum Lustigen Hirsch liegt in Akams bei Immenstadt. Vom Biergarten aus hat man einen schönen Bergblick. Neben der Gaststätte befindet sich ein Spielplatz.

Öffnungszeiten: Täglich ab 11 Uhr, Dienstag Ruhetag (warme Küche von 11.30 bis 21 Uhr)

Zum Stift Kempten

In der Brauereigaststätte zum Stift in Kempten werden typisch bayerische und Allgäuer Gerichte serviert. Der Biergarten mit altem Kastanienbestand lädt zum Verweilen ein.

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 23 Uhr

Viele Kemptenerinnen und Kemptener treffen sich am Abend im Biergarten des Stift. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

