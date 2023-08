James Blunt hat das Allgäu auf seiner Konzertliste - Termin steht fest

Allgäuer Fans von Sänger und Songwriter James Blunt können sich freuen: Der Brite spielt im kommenden März ein Konzert in der Kemptener Big Box.

24.08.2023 | Stand: 19:06 Uhr

Der Termin für das Konzert von James Blunt im Allgäu steht fest: Am 11. März 2024 gastiert der Sänger in der Kemptener Big Box. Diesen Termin bestätigte der Veranstalter Allgäu Konzerts am Donnerstag in einer Mitteilung.

James Blunt 2024 in der Big Box Kempten: Wann der Vorverkauf startet

Wer James Blunt im Allgäu erleben will, der kann sich ab dem 28. August über den Presale bei O2 Karten vorab sichern. Der reguläre Vorverkauf startet dann am 1. September um 10 Uhr. Das Konzert am 11. März kommenden Jahres beginnt um 20 Uhr.

„Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue, 2024 wieder auf Tournee zu gehen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mein neues Album zu schreiben und aufzunehmen, und einige der neuen Songs werden euch zweifelsohne wieder auf die Beine und zum Tanzen bringen", lässt James Blunt über seinen Konzertveranstalter wissen. Bei seinem neuen Album klingt der Brite beschwingter und fröhlicher als früher. Für seinen perfekten Pop ist der mittlerweile 49-Jährige ja bekannt. Milliarden Streams sprechen eine eindeutige Sprache.

James Blunt kommt nach Kempten: 2005 schaffte er seinen Durchbruch

Im Jahr 2005 hatte Blunt mit seinem Hit "You’re Beautiful" den Durchbruch. Mittlerweile hat er sechs Alben veröffentlicht. Entdeckt wurde sein Talent von Linda Perry ("4 Non Blondes"), die unter anderem Hits für Pink, Courtney Love und Christina Aguilera geschrieben und produziert hat. Am 27. Oktober steht das neue Studioalbum von James Blunt in den Läden und auf den Internet-Portalen. Für das das neue Werk „Who We Used To Be“ wird der Titel "Beside You" als erste Single veröffentlicht.

Viele seiner Hits schrieb James Blunt noch während seiner Zeit als Berufssoldat der britischen Armee – wo er zum Beispiel im Kosovo als Offizier der KFOR-Truppen diente. Danach konzentrierte sich der Brite voll auf seine Musik. Hits wurden unter anderem seine Piano-Ballade „1973“ und das folkige „Bonfire Heart“ vom Album „Moon Landing“ (2013).

