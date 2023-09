Wie geht es der Biobranche im Allgäu? "Der Kunde muss das Geld auch haben"

Im vergangenen Jahr brachen wegen der Inflation die Umsätze in der Bio-Branche ein. Das traf auch die Händler im Allgäu. Hat sich die Lage entspannt?

26.09.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Um 7,9 Prozent haben sich im vergangenen Jahr die Verbraucherpreise in Deutschland gegenüber 2021 erhöht. Die Menschen haben das in ihren Geldbeuteln deutlich gespürt: beim Einkaufen, im Restaurant oder an der Zapfsäule. Die gestiegenen Kosten haben auch Biolebensmittelhändler getroffen. Der Bundesverband Naturkost Naturwaren spricht für 2022 von einem bundesweiten Umsatzrückgang von 12,3 Prozent. Mit welchen Herausforderungen kämpft die Biobranche im Allgäu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.