Bislang "ruhiger" Silvester-Abend für die Allgäuer Polizei

Kontaktbeschränkungen und kaum Böller: Der Silvester-Abend läuft für die Polizei im Allgäu bislang ruhig.

31.12.2021 | Stand: 21:17 Uhr

Der Jahreswechsel 2021 auf 2022 findet erneut unter Corona-Bedingungen statt. Allgäuerinnen und Allgäuer müssen Kontaktbeschränkungen einhalten und aufpassen, wo sie Feuerwerk zünden - sollten sie welches zur Hand haben.

Silvester-Raketen, Böller und Feuerwerk dürfen grundsätzlich abgebrannt werden, waren aber aus dem Verkauf genommen worden. An öffentlichen Plätzen im Allgäu gilt allerdings Feuerwerks- und Versammlungsverbot. So wie hier in Kaufbeuren.

Silvester im Allgäu: Bislang ruhiger Abend für die Polizei

"Vereinzelt bekommen wir Meldungen über Silvester-Geknalle", sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Ansonsten bewege sich das Einsatzgeschehen bislang im Bereich des "normalen Abendgeschäfts." (Stand 21 Uhr)

Besondere Vorkomnisse oder Meldungen über große Partys gebe es zur Zeit nicht. Ein Brand heute Abend im Westallgäu war schnell gelöscht, die Feuerwehr lüfetete die Wohnung.