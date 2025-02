Findet der Blitzermarathon 2025 auch im Allgäu statt?

Blitzermarathon in Bayern 2025: Die Woche um den 9. April sollten sich Autofahrerinnen und Autofahrer, die es mit der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht ganz so genau nehmen, vormerken. Denn an vielen Standorten in ganz Deutschland kontrolliert die Polizei zwischen dem 7. und dem 13. April in der sogenannten „Speedweek“ die Geschwindigkeit.

Blitzermarathon 2025 in Bayern: Der Termin

Haupttag ist laut ADAC dann der sogenannte Blitzermarathon am 9. April. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das sich in weiten Teilen Europas etabliert hat. Es wird vom European Roads Policing Network (ROADPOL) organisiert , einem Netzwerk, das die Verkehrspolizeien von 31 europäischen Nationen verbindet.

Doch zuletzt nahmen nicht alle Regionen am Blitzermarathon teil, berichtet der ADAC. Und wie ist die Lage beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, das auch für das Allgäu zuständig ist?

Blitzermarathon in Bayern: Messstellen auch im Allgäu?

„Wir wollen auf jeden Fall wieder dabei sein“, sagt Polizeisprecher Martin Hämmerle. Soll heißen: Auch 2025 wird es wieder Blitzer und Radarmessungen in der Region geben. Wo genau diese stehen werden, ist allerdings bisher nicht bekannt. In der Regel werden die Messstellen eine Woche vor dem Blitzermarathon veröffentlicht. Leserinnen und Leser von allgaeuer-zeitung.de erfahren die Standorte natürlich so schnell wie möglich.

Wie teuer wird es zum Blitzermarathon 2025 in Bayern?

Die Bußgelder für erhöhte Geschwindigkeit haben in den letzten Jahren angezogen. Aktuell werden laut dem Bußgeldkatalog innerorts 70 Euro fällig, wenn die Geschwindigkeit bis zu 20 km/h zu hoch war. Wer außerorts mit mehr als 20 km/h zu viel geblitzt wird, muss 100 Euro zahlen.

„Blitzmarathon“ 2024: Trauriger Spitzenreiter im Allgäu

90 Kontrollstellen, 150 Einsatzkräfte, 24 Stunden: Auch 2024 nahm das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Blitzermarathon teil. Zwar fiel die Bilanz positiv aus, ein Autofahrer hatte es aber besonders eilig. Auf der A7 nahe Durach fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Auto eine gemessene Geschwindigkeit von 166 Stundenkilometern bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.