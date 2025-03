Sind Blitzer-Warnsysteme im Auto erlaubt? Allgäuer Polizei gibt Antwort

Es klingt praktisch: Mit einem kleinen, zusätzlichen Gerät im Auto wird man vor Geschwindigkeitskontrollen gewarnt. Knapp 40 Euro kostete ein solcher Blitzer-Warner bei Lidl.

Nähert man sich einem Blitzer, ist ein Warnton zu hören und das Gerät blinkt. Aber ist das eigentlich erlaubt? Eine Sache sollten Sie beachten, wenn Sie sich den Verkehrswarner kaufen möchten, sonst drohen Strafen.

Das kann der Verkehrswarner von Lidl

Der Discounter Lidl hatte vor zwei Wochen einen Verkehrswarner für 30 Euro im Angebot und verkauft ihn jetzt im Online-Shop. Laut Lidl melde das Gerät Geschwindigkeitskontrollen und Gefahrenstellen automatisch. Im Online-Shop steht, dass es sich um einen umfangreichen „Verkehrswarner mit vielen sicherheitsrelevanten Funktionen“ handele.

Ist es verboten, einen Blitzer-Warner zu haben?

Polizeioberkommissarin Magdalena Buchmiller von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sagt: „Der Besitz eines Radarwarngerätes ist nicht grundsätzlich verboten. Im Fahrzeug darf es aber nicht mitgeführt werden.“

Finde eine Polizeistreife ein Radarwarngerät in einem Auto, würden die Kolleginnen und Kollegen es sicherstellen und vernichten. „Egal, ob es an- oder ausgeschaltet ist“, so Buchmiller.

Denn grundsätzlich sei das Gerät betriebsbereit - es könne schließlich jederzeit zum Einsatz kommen und vor Verkehrskontrollen warnen.

Darf man mit einem Verkehrswarner im Allgäu unterwegs sein?

Bei dem angebotenen Verkehrswarner des Discounters gibt es aber eine Besonderheit: Gegenüber RTL sagte eine Rechtsanwältin, das Gerät warne nicht nur davor, wo der Verkehr überwacht wird, sondern weise auch auf Gefahrenstellen hin.

Deshalb dürfe man einen betriebsbereiten

Welche Strafe droht, wenn ich mit einem Blitzer-Warner erwischt werde?

Buchmiller vom Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West erklärt die Folgen, wenn eine Autofahrerin oder ein Autofahrer mit einem Radarwarngerät erwischt wird: „Wir befinden uns im Anzeigenbereich. Die Verkehrsordnungswidrigkeit wird mit einem Regelsatz von 75 Euro und einem Punkt geahndet.“

Und: Die Polizei nimmt eine Anzeige gegen die betroffene Person auf.

Wie Ihnen der Blitzer-Warner trotzdem helfen kann

Vor Radarkontrollen können der angebotene Verkehrswarner ebenso wie Blitzer-Warner trotzdem schützen: Fahrerinnen und Fahrer können sich zum Beispiel über Geschwindigkeitskontrollen informieren, bevor sie losfahren.

Beifahrerinnen und Beifahrer dürfen das Gerät während der Fahrt übrigens auch nicht bedienen, so Polizeioberkommissarin Buchmiller.

Darf die Polizei Blitzerwarngeräte orten?

Hier ist die Rechtslage eindeutig: 2023 gab es eine Entscheidung am Oberlandesgericht in Karlsruhe. Die Polizei darf Blitzerwarngeräte nicht orten.

Woher bekommt der Verkehrswarner seine Informationen?

Laut Hersteller ist das Gerät mit mehreren Datenbanken verknüpft. Nutzerinnen und Nutzer brauchen eine App, um die Blítzer aktualisieren zu können.