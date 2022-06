Blockabfertigung: Was ist das? Wo gibt es sie? Was sind die nächsten Termine 2022?

Blockabfertigung an der Grenze zu Österreich gibt es immer wieder - und führt zu langen Staus. Warum gibt es sie überhaupt? Wie sind die nächsten Termine 2022?

Die Lkw-Blockabfertigung an der Grenze von Tirol und Bayern sorgt seit Jahren für kilometerlange Staus - und Streit zwischen den Ländern. Auch am Grenztunnel Füssen müssen sich Autofahrer häufig in Geduld üben. Wie funktioniert eine Blockabfertigung? Warum gibt es sie überhaupt?

Was ist eine Blockabfertigung?

Bei der Blockabfertigung, etwa an der Grenze zu Tirol bei Kiefersfelden, lassen die Behörden pro Stunde immer nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen durchfahren. Ist das Kontingent erschöpft, ist erst einmal Schluss, bis in der nächsten Stunde der nächste Block durchfahren darf.

Blockabfertigung: Welche Autobahnen, Grenzübergänge und Tunnel sind betroffen?

Blockabfertigung gibt es auf der A93 vom Inntaldreieck Richtung Kufstein in Tirol. Um die Inntalautobahn zu entlasten, lässt die Polizei am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden dann pro Stunde nur etwa 300 aus Deutschland kommende Lastwagen auf der A12 einreisen. Gegebenenfalls wird der Schwerverkehr auch völlig zum Erliegen gebracht. In der Vergangenheit hatte dies teils Staus von bis zu 60 Kilometern Länge zur Folge.

Ebenfalls Blockabfertigung gibt es oft am Grenztunnel Füssen im Allgäu . Hier staut sich der Verkehr dann auf der A7 auf viele Kilometer Länge.

In der Schweiz Gotthard- und dem San-Bernardino-Tunnel üblich.

Blockabfertigung bei Füssen: Autos stauen sich auf der Autobahn A7 beim Grenztunnel zu Österreich. Bild: Stefan Puchner, dpa (Archiv)

Wie funktioniert die Blockabfertigung in der Praxis?

In der Regel funktioniert Blockabfertigung per Computer, wie zum Beispiel beim Grenztunnel Füssen. Dort zählen Induktionsschleifen im Asphalt die Fahrzeuge. Sie warnen automatisch, bevor es zu Staus kommen könnte. Dann wird gestoppt. Und es werden immer gleichzeitig Fahrzeuge in nur einer Fahrtrichtung durchgelassen, während die Gegenseite warten muss.

Seit März 2020 wird auch die Blockabfertigung für Lkw bei Kufstein Nord bei der Einreise nach Tirol durch ein automatisiertes Dosiersystem abgewickelt. Das System besteht aus Videokameras, Ampeln und Überkopfwegweisern.

Warum gibt es eine Blockabfertigung?

Blockabfertigung ist eine Maßnahme der Verkehrsregelung und -Steuerung.

Durch die Blockabfertigung auf dem Weg nach Österreich will die Tiroler Regierung verhindern, dass es auf den Autobahnen des Landes zu Staus kommt und sich lange Lkw-Kolonnen bilden. Indem immer nur eine bestimmte Anzahl an Lastwagen unterwegs ist, soll der Verkehrsfluss auf den österreichischen Straßen verbessert werden. Das Problem wird damit allerdings nur verlagert: An den Grenzen bilden sich dafür auf deutscher Seite teils lange Staus.

Am einspurigen Grenztunnel Füssen dient die Blockabfertigung dazu, Stau im Tunnel zu verhindern. Die Auto- und Lkw-Fahrer werden daher schon vor dem Tunnel gestoppt.

Warum sorgt die Blockabfertigung durch Tirol für Unstimmigkeiten?

Schon 2019 kritisierte die EU-Kommission die Blockabfertigung für Lastwagen an der Grenze nach Österreich klar. Durch die häufige und systematische Anwendung der Maßnahme werde der freie Warenverkehr sowie der freie Dienstleistungsverkehr eingeschränkt. Italien und Deutschland hatten sich zuvor in einem gemeinsamen Schreiben über die Blockabfertigung auf dem Brennerkorridor beschwert.

Im Dauerstreit um die Blockabfertigung von Lastwagen setzen Bayern, Tirol und Südtirol nun auf "Problemlöser" aus der Wirtschaft. Vertreter der Handels- und Wirtschaftskammern aus München und Oberbayern, Tirol und Bozen sollen die umstrittene Maßnahme auf der Brennerstrecke künftig begleiten und beobachten.

Termine: Wann ist 2022 die nächste Blockabfertigung in Kufstein / Kiefersfelden?

