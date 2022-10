Die Firma Bosch stellt in Seifen bei Immenstadt neue Technik für E-Autos vor. Das Unternehmen erklärt, wie es auch in Blaichach bald auf Erdgas verzichten will.

20.10.2022 | Stand: 04:45 Uhr

Wer ein Elektro-Auto fährt oder sich bald eines anschaffen will, ist mit großer Wahrscheinlichkeit mit mindestens einem Bauteil aus dem Allgäu unterwegs. Konkret geht es um ESP. Das steht für „Elektronisches Stabilitätsprogramm für Kraftfahrzeuge“ – es verhindert das Schleudern und Ausbrechen des Fahrzeugs.

