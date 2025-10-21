Bosch & Co. in der Krise: Was gute Führungskräfte jetzt können müssen

Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Der Automobilzulieferer Bosch hat kürzlich angekündigt, im Allgäu 650 Stellen zu streichen. Auch anderen Unternehmen drohen schwierige Zeiten. Erleben wir damit auch einen Umbruch in der Führungskultur?

KATRIN WINKLER: Einen gewissen Trend sehe ich schon. In den vergangenen 15 Jahren ging es sehr viel um das so genannte Empowerment, also die Ermutigung der Mitarbeitenden. Wie kann ich sie als Führungskraft motivieren? Wie nehme ich jeden Einzelnen mit? Welche Anreize kann ich setzen, um Fachkräfte für das Unternehmen zu gewinnen? Zum Beispiel, in dem ich ihnen viel Flexibilität ermögliche. Jetzt stehen neue Herausforderungen an, die teils mit Einschnitten verbunden sind: Es geht um neue Strukturen, Kostensparen oder auch den Abbau von Stellen. Das ist eine andere Situation.

