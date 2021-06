"Ich kann es kaum erwarten!" Allgäuer Box-Profi Mike Eifert kehrt am Samstag in den Ring zurück

Profi-Boxer Michael Eifert (23) bestreitet am Samstag in Magdeburg seinen achten Profi-Kampf. Der Allgäuer will noch 2021 um die Junioren-WM boxen.

04.06.2021 | Stand: 13:47 Uhr

Nach knapp einjähriger Corona-Zwangspause steigt die Allgäuer Box-Hoffnung Michael „Diesel“ Eifert am Samstag wieder in den Ring: Bei der SES-Box-Gala auf der Seebühne in Magdeburg bestreitet der 23-Jährige gegen Dustin Amman (23) aus Gummersbach (Nordrhein-Westfalen) seinen achten Profikampf. Mit einem Sieg will er sich für einen erneuten Kampf um die Junioren-Weltmeisterschaft im Halb-Schwergewicht (bis 79,3 Kilogramm) empfehlen.

(Lesen Sie auch: Allgäuer Profi Michael Eifert: Warum ihm ein Trainer einst den Spitznamen „Diesel“ gab)

Den Junioren-Titel des Weltverbandes IBF hatte er bei seinem bis dato letzten Kampf beinahe an sich gerissen: Am 22. August 2020 verlor er mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse (77:76, 77:76, 76:76) gegen Lokalmatador Tom Dzemski in Magdeburg nach Punkten. Viele Boxfans sahen damals Michael Eifert als Sieger und brachten ihren Respekt vor seiner Leistung auf Social-Media-Kanälen zum Ausdruck.

Die Ringrichter sahen es freilich anders. Eifert kassierte die erste Niederlage in seinem siebten Profikampf. Getreu dem Motto: "Jetzt erst Recht", rappelte sich Eifert nach der vertanen Chance wieder auf. Umso mehr fiebert er nun seiner Ring-Rückkehr entgegen.

(Lesen Sie auch: Corona-Frust! Box-Profi Eifert läuft knapp 40 Kilometer von Kaufbeuren nach Kempten)

Lesen Sie auch

Motorsport Tourenwagen-Meisterschaft: Engstlers Team will den dritten Titel in Folge

„Ich kann es kaum erwarten, dass es nach der Corona-Zwangspause wieder los geht. Ich brauche das Adrenalin und den Wettbewerb. Ohne Kämpfe hab ich mich gefühlt wie ein Fisch ohne Wasser“, sagt der gebürtige Kaufbeurer, der in Kempten von Ali Celik trainiert wird. Sein Gegner Amman hat sieben seiner neun Profikämpfe gewonnen.

Eifert hofft darauf, noch in diesem Jahr um die Junioren-WM boxen zu düfen.

Boxen in Magdeburg: MDR überträg im TV und im Livestream: Hauptkampf: Kabayel gegen Johnson

Im Hauptkampf in Magdeburg will Profi-Boxer Agit Kabayel (28) seinen WBA-Kontinental-Titel am Samstag gegen den US-Amerikaner Kevin Johnson (41) verteidigen. Bei dem Fight auf der Seebühne in Magdeburg sind im Rahmen eines Modellprojekts bis zu 1000 Zuschauer zugelassen. Der MDR berichtet ab 22.35 Uhr. Die Kämpfe sind auch im Livestream des Senders zu sehen.