Anfang März brannten innerhalb von drei Tagen drei landwirtschaftliche Gebäude im Allgäu. Der häufigsten Brandursache kann vorgebeugt werden.

02.08.2021 | Stand: 08:11 Uhr

Anfang März kam es im Allgäu innerhalb von drei Tagen zu drei Großbränden: In Immenstadt-Ratholz entstanden 200.000 Euro Schaden beim Brand einer Maschinenhalle, in Rettenberg-Kranzegg (Kreis Oberallgäu) starben 50 Rinder, als ein moderner Laufstall in Flammen aufging, im Ostallgäuer Pforzen verursachte der Brand einer Biogasanlage 500.000 Euro Schaden.