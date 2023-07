So finden Ermittler heraus, warum Feuer ausgebrochen sind

Im Allgäu gab es in den vergangenen Monaten einige Großbrände. Die Hintergründe sind nicht in jedem Fall klar. Wie die Ermittler vorgehen.

28.07.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Mehrere Großbrände gab es seit Jahresanfang im Allgäu – zum Teil mit Toten und Millionenschäden. In einigen Fällen ist die Ursache nicht zu ermitteln. Anders ist es in diesem Fall: Ein Einfamilienhaus hatte am 6. Mai in Memmingen gebrannt. Dabei war der 38-jährige Eigentümer ums Leben gekommen.

