1990 stirbt ein Bub bei einem Brandanschlag in Kempten, der Fall ist nicht abgeschlossen: Ermittler gehen nach wie vor Hinweisen aus "Aktenzeichen XY" nach.

05.04.2022 | Stand: 07:05 Uhr

Im November 1990 bricht in einem Mehrfamilienhaus in Kempten ein Feuer aus. Ein fünfjähriger türkischstämmiger Bub stirbt an einer Rauchvergiftung, 27 Menschen werden obdachlos: Lange Zeit war der Fall in Vergessenheit geraten, die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt wurden knapp zwei Jahre nach dem Vorfall eingestellt.