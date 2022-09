Brauereien bald ohne Blubb: Droht beim Bier ein Produktionsstopp?

Bei Allgäuer Brauereien herrscht Krisenstimmung. Grund ist ein Mangel an Kohlensäure. Wie dieses Problem entstanden ist und wie die Bierproduzenten reagieren.

09.09.2022 | Stand: 11:20 Uhr

Erste Brauereien in Bayern haben bereits Teile ihrer Produktion heruntergefahren und auch im Allgäu kämpfen Bierhersteller mit dem Mangel an Kohlendioxid (CO2). Um die Bierproduktion nicht zu gefährden, haben die Verantwortlichen der Aktienbrauerei Kaufbeuren (ABK) nach einer Krisensitzung die Herstellung von Limonade bis auf Weiteres gestoppt. „Das CO2, das wir haben, brauchen wir für die Bierproduktion“, sagt ABK-Geschäftsführer Gottfried Csauth gegenüber unserer Redaktion. Kommt Kohlendioxid mit Wasser in Berührung, wird es zu Kohlensäure.

