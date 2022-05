"Vom Premium-Festival zum Premium-Opernhaus": Bregenzer Festspiel-Chefin Elisabeth Sobotka geht nach Berlin

Elisabeth Sobotka leitet seit 2015 die Bregenzer Festspiele. Jetzt folgt sie dem Ruf aus Berlin. Wer tritt am Bodensee in ihre Fußstapfen?

13.05.2022 | Stand: 18:01 Uhr

Daniel Barenboim jubelt. „Sie ist ein Glücksfall für die Staatsoper“, so kommentierte der Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin gestern die Berufung der Bregenzer Festspiel-Chefin Elisabeth Sobotka zur neuen Intendantin. Die 56-Jährige wird ab September 2024 in der Staatsoper, die zu den renommiertesten Häusern weltweit zählt, die Regie übernehmen.

