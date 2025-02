Der nächste Spieleabend kann kommen: Fünf Spiele für kleine und große Allgäu-Fans

Ein gemütlicher Spieleabend mit Freunden ist für viele ein willkommenes Programm am Wochenende - besonders, wenn das Wetter eher schlecht ist. Wer zudem im Winter nichts mit Skifahren und Snowboarden anfangen kann, überbrückt womöglich mit unterhaltsamen Brettspielen die kalte und dunkle Jahreszeit.

Doch dann stellt sich die Frage: Was spielen wir heute? Oftmals fällt die Wahl auf Gesellschaftsspiel-Klassiker wie Risiko, Siedler von Catan, Uno oder Schafkopf. Nicht schlecht, aber halt doch immer das Gleiche. Wie wäre es stattdessen mit Brettspielen, die sich um das Allgäu drehen? Wir haben fünf Spiele für Allgäu-Fans ausfindig gemacht - und stellen sie hier vor.

Brettspiel-Klassiker: Monopoly in der Allgäu-Edition

Wenn es dann doch wieder einer der Klassiker werden soll, dann wenigstens in der stilechten Allgäu-Edition. Statt Straßen wie der Schlossallee kaufen Spieler in dieser Version Ortschaften aus der Region wie Leutkirch, Bad Hindelang und Memmingen, um dort Häuser und Hotels zu bauen, die wiederum Mieteinnahmen bringen. Denn das Ziel bleibt das gleiche: Den Mitspielern das Geld aus der Tasche ziehen!

Neben Gemeinden und Städten gibt es auch die Möglichkeit, sich Sehenswürdigkeiten des Allgäus unter den Nagel zu reißen. Wer das Spiel kaufen möchte, zieht dabei nicht über Los, sondern am besten direkt nach Marktoberdorf: Aktuell gibt es die Allgäu-Edition exklusiv bei Spielwaren Härtle. Wer sein Monopoly noch lokaler möchte: Auch eine Kempten-Edition ist im Handel erhältlich.

Anzahl Spieler: 2 bis 6

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

Spieldauer: bis zu 3 Stunden

Preis: 49,99 Euro

Verbrecherjagd in Füssen: Rätsel-Krimi spielt im Allgäu

Diebstähle und ein Mord: Eine Serie von Verbrechen erschüttert Füssen! Im 2024 erschienenen Spiel „Crime Files – Fallakte: Atemlos im Allgäu“ schlüpfen die Spieler in die Rolle der Ermittler. Um den oder die Übeltäter zu erwischen, müssen unter anderem Verdächtige und ihre Alibis überprüft sowie Rätsel gelöst werden.

Icon Vergrößern Die Spur des Falls von „Crime Files – Fallakte: Atemlos im Allgäu“ führt unter anderem an den Forggensee. Foto: Benedikt Siegert Icon Schließen Schließen Die Spur des Falls von „Crime Files – Fallakte: Atemlos im Allgäu“ führt unter anderem an den Forggensee. Foto: Benedikt Siegert

Dazu liegen dem Spiel analoge Beweismittel wie Akten und Fotos bei, zusätzlich gibt es digitale Inhalte, die die Spieler per Smartphone abrufen. Die Geschichte des Spiels stammt aus der Feder von Jürgen Seibold, der zuvor unter anderem sieben Allgäu-Krimis veröffentlicht hat. In den Romanen ermittelt Kommissar Hansen der Kripo Kempten unter anderem auf dem Tegelberg und in Bad Hindelang.

Anzahl Spieler: 1 bis 4

Altersempfehlung: ab 14 Jahren

Spieldauer: etwa 2-3 Stunden

Preis: 29,99 Euro

Quiz rund um das Allgäu: Wer weiß mehr über die Region?

Ein Spiel wie gemacht für echte Allgäu-Kenner: Das Quiz „Welt des Allgäus“ bietet 220 Fragen und Antworten rund um die Region. Der Kniff: Bei jeder Frage können auch mehrere Lösungsvorschläge richtig sein, sodass jeder Spieler zweimal überlegen muss, auf welche Antworten er setzt. Manchmal müssen Antworten auch in die richtige Reihenfolge gebracht werden.

Icon Vergrößern Die Fragen des Allgäu-Quiz sind teilweise nur etwas für echte Experten. Wer weiß, wann das Staufner Haus erbaut wurde? Foto: Michael Munkler Icon Schließen Schließen Die Fragen des Allgäu-Quiz sind teilweise nur etwas für echte Experten. Wer weiß, wann das Staufner Haus erbaut wurde? Foto: Michael Munkler

Als Spielfiguren gibt es hölzerne Kühe, die die Spieler bei richtigen Antworten über das runde Feld bewegen. Das bereits 2009 erschienene Spiel entstand in Kooperation mit unserer Zeitung.

Anzahl Spieler: 2 bis 5

Altersempfehlung: ab 10 Jahren

Spieldauer: etwa 1 Stunde

Preis: 22,99 Euro

Eine Radtour durch das Allgäu als Brettspiel

Eine Reise durch die Region - ohne die eigenen vier Wände zu verlassen? Das geht! Das Brettspiel „Allgäu, fertig, los!“ bringt laut Herstellerangaben eine „durchgeknallte Radltour für große und kleine Allgäu-Fans“ an den heimischen Spieletisch. Jeder Spieler muss dabei vier Orte auf dem Spielbrett-Allgäu besuchen - je einen im Ober-, Unter-, West- und Ostallgäu.

Auf der Route durch das Allgäu, die in Kempten beginnt und endet, erwarten die Spieler kleine Aufgaben. Für diese gibt es sowohl Wissenskarten, die knifflige Fragen stellen, als auch Ereigniskarten, die die eigene Reise über das Spielbrett beschleunigen oder bremsen können. Das 2019 auf den Markt gebrachte Spiel erschien im vergangenen Jahr in der sechsten Auflage.

Anzahl Spieler: 2 bis 5

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

Spieldauer: etwa 1 Stunde

Preis: 34,90 Euro

Das Allgäu und Tirol bei einem Retro-Spiel erleben

Dieses Spiel hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber findet sich womöglich noch in Kellern, auf dem Dachboden - oder auf Flohmärkten beziehungsweise Online-Plattformen für Gebrauchtwaren. „Das große Allgäu-Tirol-Spiel“ liefert mehr als 2000 Fragen über Natur, Kultur, Städte und den Sport der beiden Regionen.

Neben den informativen Fragen gibt es aber auch Jux-Aufgaben, bei der die Spieler ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen müssen, um sich schnell über das Spielbrett bewegen zu können.

Anzahl Spieler: 2 bis 6

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

Spieldauer: unbekannt

Preis: gebraucht zwischen 5 und 20 Euro