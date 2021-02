In seiner Kolumne "Brief an..." schreibt AZ-Redaktionsleiter Uli Hagemeier dem AfD-Abgeordneten Christoph Maier deutliche Worte.

30.01.2021 | Stand: 07:34 Uhr

„Genug ist genug!“ Diese Forderung steht am Ende einer Pressemitteilung, die Sie am Mittwoch als AfD-Abgeordneter im Landtag versendet haben. Deren Text zeigt exemplarisch, wie Sie arbeiten: