Barockes und der "Entertainer" bei der Buchloer Serenade

„Con brio – mit Feuer und Leichtigkeit“: Der Vollblutmusiker Dr. Karl Huber begeistert bei der 116. Buchloer Serenade in der Hoffnungskirche.

28.09.2023 | Stand: 17:44 Uhr

Zur 116. Buchloer Serenade hatten sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer in der Evangelischen Hoffnungskirche eingefunden. Mit seiner Hommage an die klassische Gitarre begeisterte Dr. Karl Huber nach 2019 erneut das Serenaden-Publikum. Vielen ist der Jengener Gitarrenlehrer auch als Rockmusiker (Huber-und-Schwarz-Band) bekannt, diesmal aber überzeugte er vollends mit seinen Konzertgitarren. „Con brio – mit Feuer und Leichtigkeit“ hatte er sein Konzert überschrieben, einem Motto, dem der Vollblutmusiker mit seinem Konzert in jeder Hinsicht gerecht wurde.

Huber wagt sich an Johann Sebastian Bach

Mit den Worten „Der kleine Karl Huber wagt sich an den großen Johann Sebastian Bach heran“ führte Huber bescheiden auf das erste Stück hin, das Präludium 6a aus der Lautensuite in E-Dur „BWV 100“ des großen Komponisten und Musikers (1685 bis 1750). Huber entwickelte das Stück aus der vorgeschalteten Eigenkomposition „Wayne’s Inspiration“. Er hatte es zur Erinnerung an den in diesem Jahr verstorbenen großartigen Jazz-Saxofonisten Wayne Shorter komponiert, der ihn persönlich sehr stark inspiriert habe, berichtete der Musiker. Huber gelang es spielerisch, Bachs großartiger Komposition mit seiner Gitarre selbstbewusst Ausdruck zu verleihen.

Für das nachfolgende Stück, „Grand Solo“ (op. 14) von Fernando Sor (1778 bis 1839) griff Huber zu seiner zweiten Gitarre, die er mitgebracht hatte. Er hatte das Instrument heruntergestimmt, um den Charakter des Lieds stärker zu betonen. „Als Rockmusiker bin ich begeistert von den hämmernden Bässen“, erklärte er, bevor er die Sonate des „Riesen unter den Gitarristen aller Zeiten“ erklingen ließ, „ohne es dem großen Meister gleich tun zu wollen“, so Huber wiederum bescheiden.

Arabische und spanische Musik haben es Huber besonders angetan

Francesco Tárregas „Capricho Arabe“ ist stark von arabischer Musik beeinflusst, die es Huber – ebenso wie die spanische Gitarrenmusik – besonders angetan hat. Es gelang ihm virtuos, dem Lied mit „Feuer und Leichtigkeit“ Leben einzuhauchen. Gleiches traf für seinen Vortrag der „Suite Espagnola“ von Gaspar Sanz (1640 bis 1710) zu. Huber gelang es mit dem Vortrag der neun Tänze des großen spanischen Komponisten und Gitarristen perfekt, etwas vom Lebensgefühl des Barock einzufangen.

Dass das Publikum Karl Huber nicht ohne Zugabe entlassen würde, war vorauszusehen, hatte er es doch mit seinem Gitarrenspiel enorm beeindruckt. Es sei Huber hervorragend gelungen, sagte Serenaden-Koordinator Helmut Jambor, die Gitarre „weg von der Lagerfeuer-Romantik“ zu holen. Er sei beeindruckt, „was die Gitarre kann“.

Huber spielt zwei Zugaben bei der Buchloer Serenade

Mit zwei Zugaben bedankte sich Karl Huber für den herzlichen Applaus, mit dem ihm das Publikum für sein Gitarrenspiel und den erlesenen Musikgenuss großen Respekt zollte. Zunächst brachte er noch einmal ein Werk von Fernando Sor (Etüde in e-Moll) zu Gehör, um das Publikum abschließend mit Scott Joplins „The Entertainer“ jazzig-beschwingt in den Spätsommerabend zu entlassen. Mit dem letzten Stück, einer Ragtime-Nummer, habe er den Kreis des Konzerts stilistisch schließen wollen, so Huber, so wie es mit seiner von Jazz-Saxofonisten Shorter inspirierten Eigenkomposition begonnen habe.

Der Eintritt zum Konzert war auch diesmal frei. Nach einem solchen Musikgenuss spendeten die Besucher aber gerne zugunsten sozialer und karitativer Zwecke.

