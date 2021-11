2500 Lämpchen und 82 Sterne lassen Buchloe erleuchten

Mitarbeiter des Bauhofs und der Feuerwehr haben vor der Adventszeit ordentlich zu tun. Wie sich die Buchloer Innenstadt in eine weihnachtliche Flaniermeile verwandelt.

28.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Jetzt strahlen sie wieder und sorgen für weihnachtliches Flair – die rund 2500 Lämpchen, die in den Weihnachtsbäumen, Sternen und Überspannungen der Weihnachtsdekoration in der Buchloer Bahnhofstraße verbaut sind. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs stellten zudem sieben große Weihnachtsbäume zwischen V-Markt-Kreisverkehr, Kriegerdenkmal, Rathaus und Bahnhofsvorplatz auf. Sie installierten daneben links und rechts der Bahnhofstraße 82 Masten, die an ihren Spitzen prächtige Sterne tragen, und brachten dort auch die aus Sternen und Wolken bestehenden vier Straßen-Überspannungen an.