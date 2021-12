Absage wegen Lockdown: Pirates dürfen am Sonntag nicht spielen

Der Corona-Lockdown im Ostallgäu ist zwar beendet, dafür steht nun der Landkreis Weilheim-Schongau still. Das Spiel des ESV musste verschoben werden.

04.12.2021 | Stand: 11:55 Uhr

Unter der Woche war die Erleichterung beim ESV noch groß. Am Donnerstag beendete der Landkreis Ostallgäu den Corona-Lockdown, fünf Tage in Folge war die Inzidenz unter 1000 gelegen. Damit durfte auch die Buchloer Sparkassenarena wieder ihre Türen öffnen. Trotzdem bleibt dieses Wochenende für die Piraten unfreiwillig „eishockeyfrei“.

Die Ostallgäuer hat es die Woche zuvor erwischt

Während am Freitag regulär kein Spiel anstand, sind die Freibeuter auch am Sonntag zum Zuschauen gezwungen. Dort hätte die Mannschaft eigentlich ab 17 Uhr auswärts bei den Schongau Mammuts antreten sollen. Doch den Landkreis Weilheim-Schongau hat nun dasselbe Schicksal ereilt wie das Ostallgäu vergangenes Wochenende.

Am Donnerstag lag der Landkreis mit einer Inzidenz von 1115 über der Schwelle, die ab sofort zu schärferen Einschränkungen führt. Unter anderem sind daher Sportveranstaltungen verboten. Somit wurde das Spiel im Laufe des Donnerstags abgesagt, wobei ein Nachholtermin schon feststeht: Am Mittwoch, 15. Dezember, sollen die Teams ab 20 Uhr aufeinandertreffen. Sofern die Inzidenzwerte bis dahin wieder gesunken sind.

Kurzfristig konnte kein anderes Spiel vorgezogen werden

Unterdessen hatten die Buchloer Verantwortlichen noch versucht, kurzfristig einen anderen Spieltag gegen einen ebenfalls spielfreien Gegner vorzuziehen. Denn bereits jetzt stehe fest, dass am Wochenende weitere Partien in der Bayernliga ausfallen müssen. Doch man habe kurzfristig keine Lösung gefunden, erklärt der zweite Vorsitzende Florian Warkus. Auch weil andere Mannschaften die Buchloer Eishalle belegen. Am Sonntag spielen beispielsweise die Junioren gegen Sonthofen.

Lesen Sie auch

Handball SG Kaufbeuren Die Mutter aller Derbys - Kaufbeuren gegen Biessenhofen

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".