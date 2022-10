Achterbahnfahrt mit Happy End für den ESV Buchloe

Der ESV Buchloe holt in einem verrückten Spiel gegen den Waldkraiburg mit einem 6:5-Sieg die ersten Punkte der neuen Saision. Vaitl gelingt das entscheidende Tor.

11.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Es war ein nervenaufreibendes Auf und Ab, doch am Ende konnten die Buchloer Piraten zum ersten Mal in dieser Eishockey-Bayernligasaison jubeln. Bis die ersten drei Punkte im Heimspiel gegen den EHC Waldkraiburg am Sonntagabend unter Dach und Fach waren, mussten die rund 200 Zuschauer lange zittern und erlebten ein echtes Wechselbad der Gefühle. Schlussendlich zeigten die Pirates eine tolle Moral und setzten sich nach einem starken Schlussdrittel nicht unverdient mit 6:5 (2:1/1:4/3:0) gegen die Löwen durch.

