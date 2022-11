Buchloer Aldi-Filiale eröffnet bald neu

Die Bauarbeiten der Buchloer Aldi-Filiale liegen im Plan. Das Unternehmen hat daher bereits einen Termin festgelegt, wann der Supermarkt wieder öffnen soll.

10.11.2022 | Stand: 05:03 Uhr

Die Arbeiten an der neuen Aldi-Filiale in Buchloe liegen im zeitlichen Plan. Wie die Pressestelle des Unternehmens mitteilt, eröffnet der Supermarkt am Samstag, 3. Dezember, wieder.

Ladenfläche der Aldi-Filiale vergrößert sich von 950 aus 1200 Quadratmeter

Kundinnen und Kunden erwartet eine modernisierte Filiale, die Verkaufsfläche vergrößert sich von 950 auf 1200 Quadratmeter. Der Fokus werde auf frische und regionale Lebensmittel gelegt.

Neu sei das Angebot von Backwaren: Die Landbäckerei Sinz werde die Filiale täglich beliefern. „Zudem wurden von Aldi Süd 80 Stellplätze für die Kundinnen und Kunden neu errichtet inklusive einer Elektroladestation für Pkw“, informiert Aldi. Eben diese standen wegen der Flächenversiegelung in der Kritik. Trotzdem war das Vorhaben 2018 genehmigt worden, seit Mai wird gebaut.

