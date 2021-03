„Alles war blutverschmiert“: Mordversuch in Bad Wörishofen vor Gericht

Wegen Mordversuchs und versuchten Totschlags mit einem Messer steht ein Bad Wörishofer vor Gericht. Spezialisten rekonstruieren den Tatort am Computer.

22.03.2021 | Stand: 11:20 Uhr

Ortstermin im Prozess wegen Mordversuchs in Bad Wörishofen: Das Gericht schaut sich den Tatort in der Kneippstadt an. Allerdings nicht wirklich, sondern nur virtuell. Die Räume in dem Haus wurden vom Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit Hilfe moderner 3D-Technik aufgenommen, die Bilder aneinander gefügt. Auf einem großen Bildschirm im Sitzungssaal werden sie übertragen. Ein Polizeibeamter führt die Prozessbeteiligten von der Straße in den Innenhof, über den Zugang ins Treppenhaus und in die Wohnung, in der drei Frauen mit einem Messer teils lebensgefährlich verletzt wurden.