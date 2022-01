Kaum jemand weiß so gut über den damaligen Kriegsflugplatz in Bad Wörishofen und die Anfänge der Gartenstadt Bescheid, wie Heinz Moser.

Von Helmut Bader

07.01.2022 | Stand: 05:00 Uhr

So genau kennt sich wohl kaum noch jemand in der Geschichte des Flugplatzes und den nachfolgenden Anfängen der Gartenstadt aus, wie der Gammenrieder Heinz Moser. Das ist jedoch nicht verwunderlich. Heinz Mosers Vater Anton war nämlich während des gesamten Krieges als Angestellter am Flugplatz von Bad Wörishofen beschäftigt – und kannte Details, die den meisten Bürgerinnen und Bürgern verborgen blieben.