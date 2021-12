Der Showmaster und Entertainer Frank Elstner lebte nach dem Krieg zwei Jahre bei seiner Tante in der Nähe von Buchloe. Dort lernte er sogar, wie man Kühe melkt.

27.12.2021 | Stand: 21:38 Uhr

Als Bub ging er für zwei Jahre in Hiltenfingen zur Schule, spielte dort Fußball auf dem Sportplatz an der Wertach und lernte sogar melken: Moderator und Showmaster Frank Elstner lebte bei seiner Tante in der Gemeinde nördlich von Buchloe. Damals hatte er auch einen guten Kumpel. Den suchte der 79-Jährige über die BR-Sendung mit Hannes Ringlstetter.