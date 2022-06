Im 18. Jahrhundert tobte zwischen den Dörfern Dillishausen und Kleinkitzighofen ein Kampf um Weiderechte auf den Feldern. Wie der Konflikt entschieden wurde.

Von Dr. Reinhard Baumann

25.06.2022 | Stand: 05:21 Uhr

Ein Weidekrieg im Ostallgäu? Man mag ungläubig den Kopf schütteln. Doch um Weiderechte stritten sich nicht nur Cowboys in den amerikanischen Rinderstaaten, sondern auch Bauern der Dörfer Dillishausen und Kleinkitzighofen im 18. Jahrhundert. Der in München lebende und in Buchloe aufgewachsene Historiker Dr. Reinhard Baumann hat in der Chronik der Gemeinde Kleinkitzighofen geblättert. Er schreibt:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.