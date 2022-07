Am Gymnasium Buchloe kämpfen wieder die Ninja-Warriors

Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse des Buchloer Gymnasiums stellen ein zweitägiges Sportevent auf die Beine. Bildungsreise führt nach Köln ins Fernsehstudio.

Redaktion Buchloer Zeitung

19.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen, aber der sportliche Höhepunkt am Gymnasium Buchloe steht noch bevor: das große Finale des diesjährigen Ninja-Warrior Wettkampfs. Zum dritten Mal wird der sportliche Wettstreit nach dem Vorbild des gleichnamigen Fernsehformates am Gymnasium Buchloe ausgetragen. Doch in diesem Jahr gibt es einige Neuerungen.

