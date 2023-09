Nächtliche Spritztour endet an einer Hauswand in Amberg

In Amberg krachte mitten in der Nacht ein Auto gegen die Mauer eines Wohnhauses. Zwei Männer unter Drogeneinfluss wurden verletzt, das Auto war gestohlen.

Redaktion Buchloer Zeitung

15.09.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Was für ein Schreck für den Bewohner eines Wohnhauses in der Bergstraße in Amberg: Am Dienstagabend gegen 23 Uhr hörte der Amberger plötzlich durch ein lautes Aufprallgeräusch. Als er aus dem Fenster blickte, sah er ein Auto, das seinen Gartenzaun sowie verschiedene Büsche durchbrochen hatte und gegen die Hausmauer geprallt war. Zudem wurde ein größeres Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und fand sich ebenfalls im Garten des 48-jährigen Geschädigten wieder. Das verunfallte Fahrzeug war zur Unfallzeit mit einem 21-Jährigen und einem 30-Jährigen besetzt, so die Polizei.

