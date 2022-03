Angebot für Menschen – auch außerhalb des Waaler Heims

Das Pflegeheim Waal soll nach dem Umbau offen sein für Menschen aus der Gemeinde. Wegen der Kosten verhandelt Landrätin Zinnecker mit dem Gesundheitsminister.

21.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

In den sozialen Nahraum, also in die Gemeinde mit Umgebung soll das Senioren- und Pflegeheim Waal nach einer Sanierung und Erweiterung noch stärker hineinwirken. Ein solches Konzept zu finanzieren, funktioniere aus Sicht des Landkreises Ostallgäu als Betreiber aber nur, wenn der Freistaat die Investition kräftig fördert. In einer Videokonferenz warb Landrätin Maria Rita Zinnecker nun bei Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek für Zuschüsse zu dem Millionenprojekt.

Zinnecker hatte laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes bereits in einem Brief an den Minister darum gebeten, den Antrag zu unterstützen. „Wir hoffen auf Fördermittel, denn zusätzliche innovative Ausbaukonzepte in Waal sind nur mit dieser Unterstützung möglich“, sagt Zinnecker.

Viele Bewerbungen beim Ministerium

Der Landkreis hat sich um Geld aus dem Programm „Pflege im Sozialen Nahraum“ (PflegeSoNah-Richtlinie) beworben. Dem Antrag liegt ein Konzept zugrunde, das „die Pflegeangebote vor Ort auf eine neue und zukunftsfähige Ebene heben kann“, wie es vom Landkreis heißt. Das Konzept sei beim Freistaat „grundsätzlich gut“ angekommen, sagt Zinnecker. Doch mit einem Förderbescheid sei frühestens im Sommer zu rechnen, da dem Ministerium eine Vielzahl von Anträgen vorliege.

Öffnung heißt, dass zusätzlich zur Aufstockung der Pflegeplätze von 70 auf 84 und dem Umbau der Zimmer von Doppel- zu Einzelbelegung Angebote entstehen, die auch die Bevölkerung nutzen kann. So ist geplant, das sogenannte Schlössle einzubeziehen und einem Begegnungsraum, Kurzzeitpflege, Friseur und Fußpflege sowie einer Cafeteria Platz zu bieten, hieß es im Herbst im Ostallgäuer Kreisausschuss.

Deutlicher Unterschied bei den Kosten

Möglich ist dies nur mit einer hohen Zuwendung des Freistaats. Denn die Grundsanierung würde 12,4 Millionen Euro kosten (Eigenanteil des Landkreises 8 Millionen), die Öffnungsvariante 17,2 Millionen, wofür rund 10 Millionen als Fördergelder erwartet würden.

Begegnungsraum nicht nur für Heimbewohner

Lesen Sie auch

Marktrat Damit sich Senioren lange im Markt Waal wohl fühlen

Da die Baukosten in den Pflegesatz einfließen, würde die Öffnung in den sozialen Nahraum ohne zusätzliche Fördergelder dazu führen, dass sich kaum ein Bewohner den Fördersatz leisten könnte. Dies zeigte Zinnecker auch Holetscheck auf und betonte, dass sie „zukunftsfähige Angebote bei leistbaren Pflegesätzen“ für Waal erreichen wolle. Neben Pflegekräften und Heimbewohner würden alle Waaler profitieren, da etwa Quartiersmanagement, Begegnungsraum, therapeutische Einrichtungen oder Apotheke und Friseur auch den Markteinwohnern offenstehen.