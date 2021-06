Angler stürzte in Birkensee und wird von Kumpel gerettet - „Ich bin ihm ewig dankbar“

Ein Angler rettete seinem Kumpel, der im November in Gennach in den Birkensee gestürzt ist, das Leben. Was das für die Freundschaft der jungen Männer bedeutet.

Von Norbert Staub

06.06.2021 | Stand: 06:38 Uhr

Es war kalt an jenem Novemberabend im vergangenen Jahr, als sich Maximilian Fencl (23) und Fabian Martin (19) am späten Abend zum Angeln verabredet hatten. Sie hatten am Ufer des Birkensees in Gennach ein Lagerfeuer entzündet und hofften, ein paar Hechte aus dem idyllischen Weiher zu ziehen.