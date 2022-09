Unbekannter greift Mann am Buchloer Bahnhof an

Am Buchloer Bahnhof hat ein Unbekannter einen Mann angegriffen, nachdem dieser ihn auf ein Rauchverbot hingewiesen hatte. So beschreibt die Polizei den Mann.

07.09.2022 | Stand: 14:39 Uhr

An der Unterführung am Buchloer Bahnhof hat ein Unbekannter am Dienstag einen 36-jährigen Mann um circa 13.10 angegriffen und verletzt.

Der Gesuchte hielt sich in der dortigen Unterführung auf und rauchte, berichtet die Bundespolizei. Als der 36-Jährige ihn auf das Rauchverbot hinwies, bedrohte ihn der unbekannte Täter, stieß ihn zu Boden und trat ihm anschließend zweimal ins Gesicht. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen.

Anschließend floh der unbekannte Täter in westliche Richtung zur Karwendelstraße.

Der Flüchtige wurde als etwa "20-jähriger Mann arabischen Aussehens" mit athletischem Körperbau, zwischen 1,85 und 1,95 Meter Körpergröße beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er Basketballkleidung und hatte eine Sporttasche bei sich.

Die Bundespolizei sucht insbesondere nach einem Zeugen, der die Tat beobachtet hatte und dem 36-Jährigen zu Hilfe gekommen war.

Zeugen, die Angaben zur Auseinandersetzung oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/540 798 - 0 zu melden.

