Auch Waal bietet Corona-Schnelltests an

Ab 7. April können sich Interessierte im Bürgerhaus des Ortes prüfen lassen. Eine Kaufbeurer Apotheke unterstützt das Projekt

Von Buchloer Zeitung

29.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Ortsnah und pragmatisch bietet die Gemeinde Waal ihren Bürgern ab Mittwoch, 7. April, kostenlose Corona-Schnelltests an. Nach Anmeldung können sich die Waaler künftig in ihrem Bürgerhaus testen lassen, berichtet Bürgermeister Robert Protschka in einer Pressemitteilung.