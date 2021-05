In Dillishausen bei Buchloe gab es einst zwei der frommen Verbindungen. Seit über 60 Jahren ruht die Tradition. Aufgelöst wurde die Verbindung jedoch nie.

Von Hans Trautwein

09.05.2021 | Stand: 18:00 Uhr

In Dillishausen bei Buchloe existierten einst zwei Bruderschaften. Sie sollten den Gläubigen in schwerer, lebensbedrohender Krankheit beistehen und auf den Tod vorbereiten. Seit beinahe 60 Jahren ruht diese Tradition in Dillishausen. Vor Kurzem wurden Gedenktafeln an die Bruderschaften in der St. Vitus-Kapelle aufgehängt. Dieses kleine Gotteshaus wird im Volksmund auch Bruderschaftskapelle genannt.