Autofahrer will Verkehrskontrolle entgehen und flüchtet zu Fuß

Als die Polizei Buchloe einen Autofahrer kontrollieren will, flüchtet der zu Fuß. Später decken die Beamten den Grund dafür auf.

30.06.2021 | Stand: 13:23 Uhr

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Buchloe aus dem Fahrzeug ausgestiegen und zu Fuß vor Polizisten geflüchtet. Der 23-Jährige hatte laut Polizei keinen Führerschein. Die Beamten wollten ihn kontrollieren, als er mit dem Auto in der Ludwigstraße unterwegs war. Daraufhin bog der 23-Jährige in eine Hofeinfahrt ab, sprang aus dem Auto und flüchtete durch Gärten.

Polizei Buchloe zeigt flüchtigen Autofahrer und "Fluchthelfer" an

Später meldete ein Zeuge, dass jemand aus einem Gebüsch gesprungen und von einem Auto abgeholt worden war. Mithilfe des Kennzeichens trafen die Polizisten auf das fragliche Auto und entdeckten, dass der 23-Jährige keinen Führerschein hatte. Er muss mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen, die "Fluchthelfer" mit Anzeigen wegen versuchter Strafvereitelung.

